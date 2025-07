¡Descubre la historia más fascinantes de Wimbledon! Sus inicios, campeones legendarios y lo que hace único a este torneo

Viajaremos imaginariamente a Londres para hablar de un torneo que es sinónimo de elegancia, tradición y tenis de altísimo nivel: Wimbledon. Para los amantes del deporte blanco, y para quienes disfrutan de las historias que trascienden el tiempo, este Grand Slam es una joya. ¡Prepárense para un recorrido por sus canchas de césped sagrado!

Un Viaje en el Tiempo: Más de 145 años de historia sobre el césped

Wimbledon no es un torneo cualquiera; es una institución. Su historia se remonta a 1877, ¡desde hace 148 años! Fue en ese año cuando el All England Lawn Tennis and Croquet Club, en Londres, decidió organizar la primera edición masculina. Apenas 22 jugadores se dieron cita en aquella ocasión. El primer campeón, un pionero, fue Spencer Gore.

Siete años después, en 1884, las mujeres hicieron su entrada triunfal. Maud Watson se convirtió en la primera monarca femenina de Wimbledon, en una final particular contra su propia hermana, Lilian. Ese mismo año también se introdujeron los dobles masculinos, y más tarde, en 1913, se sumaron los dobles femeninos y el mixto, completando las modalidades que hoy conocemos.

¿Cuándo inició su auge internacional?

Wimbledon siempre fue un referente, pero su verdadera consolidación como uno de los cuatro torneos de Grand Slam (junto al Abierto de Australia, Roland Garros y el US Open) lo afianzó como una parada obligatoria en el calendario tenístico mundial. Su prestigio creció exponencialmente a medida que el tenis se popularizaba globalmente, y su carácter único, ligado a la tradición, lo hizo irresistible.

Las Leyendas que han Pisado el Césped Sagrado

Wimbledon ha sido testigo de hazañas inolvidables y cuna de leyendas. Si hablamos de los máximos ganadores, la lista es dominada por nombres que resuenan con fuerza en la historia del tenis:

Roger Federer: Con 8 títulos masculinos individuales, el «Maestro Suizo» es el rey indiscutible del césped. Su elegancia y dominio en Wimbledon lo convirtieron en un ícono.

Martina Navratilova: Con 9 títulos femeninos individuales, es la máxima ganadora en la rama femenina. Su agresividad y su juego de saque y volea la hicieron imbatible.

Otros nombres que brillan en el firmamento de Wimbledon y del tenis en general incluyen a:

Pete Sampras: Con 7 títulos masculinos, su potente saque era un arma letal.

Björn Borg: 5 títulos consecutivos, un hito en la era moderna.

Serena y Venus Williams: Con múltiples títulos individuales y en dobles, han dominado el cuadro femenino durante años, con una fuerza y determinación impresionantes.

Novak Djokovic: Recientemente, ha acumulado 7 títulos, demostrando su increíble adaptabilidad a todas las superficies.

Rafael Nadal: Aunque su fuerte es la arcilla, el «Rey de la Arcilla» también ha logrado levantar el trofeo en Wimbledon en dos ocasiones, demostrando su versatilidad.

En la actualidad, además de Djokovic y Nadal, figuras como Carlos Alcaraz (quien ya ha ganado el título), Jannik Sinner, e incluso Aryna Sabalenka e Iga Swiatek en la rama femenina, son los nombres que resuenan con fuerza y prometen seguir escribiendo la historia en el césped de Londres.

Tradiciones que lo Hacen Único: ¡Fresas con nata, blanco y reverencias!

Si hay algo que distingue a Wimbledon, además de su excelencia deportiva, son sus tradiciones:

El código de vestimenta blanco: Es la más icónica. Los jugadores deben vestir de blanco riguroso. Cualquier toque de color es mal visto e incluso prohibido. Una regla que añade elegancia y un aire clásico al torneo.

Las fresas con nata (cream): ¡El postre oficial! Miles de porciones se venden cada año a los espectadores. Es una experiencia culinaria que complementa la emoción del juego.

La ausencia de publicidad: A diferencia de otros grandes eventos deportivos, Wimbledon mantiene su pureza visual al limitar drásticamente la publicidad en las canchas. El verde y el blanco son los protagonistas.

La Pista Central y el «Royal Box»: El ambiente en la Pista Central es inigualable. La presencia de la Familia Real Británica y otras personalidades en el «Royal Box» es una constante. Los jugadores, hasta hace unos años, debían hacer una reverencia o una inclinación ante la Realeza al entrar y salir de la pista central, una tradición que ha evolucionado.

«Middle Sunday» (Domingo Medio): Tradicionalmente, no se juega el primer domingo del torneo, un día de descanso y preparación para la segunda semana. Aunque en ocasiones especiales se ha jugado debido al clima, es una costumbre arraigada.

¿Y los escándalos?

Como todo evento con tantos años, ha habido sus momentos controvertidos. Desde las famosas rabietas de John McEnroe en los años 80, con sus gritos de «¡You cannot be serious!» a los árbitros, hasta polémicas más recientes sobre el estado de las pistas o decisiones arbitrales. Sin embargo, Wimbledon, con su fuerte apego a las reglas y la etiqueta, tiende a manejar estos episodios con una discreción que busca preservar su imagen impoluta.

Wimbledon es más que un torneo de tenis; es un viaje a través del tiempo, una celebración de la excelencia deportiva y un tributo a las tradiciones. Para nuestros lectores de Barquisimeto, es una invitación a admirar cómo la historia y la disciplina se unen para crear un espectáculo inigualable, y quizás, a soñar con algún día saborear esas famosas fresas con nata mientras se disfruta de un buen partido en el césped sagrado de Londres.

Pedro Montilla / NB