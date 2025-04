Desaparecidas dos jóvenes larenses en tragedia de discoteca en República Dominicana

Dos jóvenes larenses entre las personas desaparecidas en el trágico incidente en la discoteca ‘Jet Set’, en República Dominicana, suscitado en la madrugada de este martes 8 de abril.

Bárbara Querales y Olían Querales, son oriundas de la ciudad de Barquisimeto, del sector La Rotaria. Según un amigo cercano, se desconoce su paradero y condición actual.

Su hermano, Alejandro Querales, confirmó que Bárbara y Olían residían en República Dominicana desde hace ocho años. «Mis hermanas estaban ayer en el concierto, subieron estados de WhatsApp hasta la una de la mañana», comunicó a la redacción de «Noticias Barquisimeto» Querales.

Asimismo, comento que solo han tenido comunicación con el novio de Olían, «su novio está revisando de hospital en hospital y no han tenido información hasta el momento. No sabemos si salieron corriendo o las agarraron, si se las llevaron en una ambulancia o se desmayaron, o ya se despertaron. No sabemos nada», dijo con angustia.

El techo de la discoteca ‘Jet Set’, ubicada en la avenida Independencia del Distrito Nacional, en República Dominicana, colapsó en horas tardías de la noche del lunes, ha dejado un saldo de al menos 27 personas fallecidas y numerosos heridos.

La discoteca, conocida por sus populares fiestas de los lunes que atraen a una gran cantidad de público, incluyendo personalidades locales, se encontraba abarrotada cuando la estructura cedió. El reconocido merenguero dominicano Rubby Pérez, quien estaba actuando en el momento del suceso, fue rescatado con vida tras permanecer varias horas bajo los escombros y trasladado a un centro médico especializado.

Equipos de rescate continúan trabajando arduamente en la remoción de escombros en busca de más víctimas. Las autoridades dominicanas aún no han ofrecido detalles sobre las causas del colapso, mientras la comunidad lamenta la pérdida de vidas y espera noticias sobre los desaparecidos.

Jesús Lameda/ Noticias Barquisimeto