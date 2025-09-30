¡Desalojo caótico! Heredera denuncia pago de ‘Un Bolívar’ de alquiler y retardo judicial

La ciudadana Taliet Porrello de Fuenmayor, ha elevado una dramática denuncia ante el Fiscal General de la República, Dr. Tarek William Saab, solicitando su intervención urgente para recuperar la que considera la herencia de sus padres: una vivienda ubicada en la calle 62 B con carrera 11 de Barquisimeto.

La denunciante relata un calvario legal que se extiende por más de una década. La casa fue alquilada por su madre, ya fallecida, alrededor de 1998, con la intención de obtener un ingreso extra. Cinco años después, su madre intentó recuperar la propiedad para vivir en ella nuevamente, pero la devolución del inmueble se hizo «imposible».

Un proceso legal “caótico” y extenso

Según Porrello de Fuenmayor, el periplo legal para el desalojo comenzó formalmente en 2012, al inicio de la Ley de Inquilinato. «Se hizo todo el procedimiento por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI). Ese procedimiento estuvo dos años hasta que nos dieron el papel que decía que podíamos ir a la parte civil», explicó.

En la esfera civil, el caso continuó hasta que, en 2016, se obtuvo la sentencia firme de desalojo, dictada por la instancia de municipio urbanos. Sin embargo, en un giro frustrante, el inquilino ha utilizado todos los recursos legales disponibles para dilatar la ejecución de la sentencia.

«De ahí en adelante, este señor inquilino, lo que ha hecho es retardar el proceso, como lo dicen todos estos papeles, porque lo ha llevado hasta la hasta casación ahí en Caracas en la Corte Suprema de Justicia y le contestaron que él no tenía que seguir siendo retraso en este procedimiento», aseguró la afectada.

Una súplica al Fiscal General

La situación de retardo procesal ha dejado a Taliet Porrello de Fuenmayor al borde del agotamiento. Además del desgaste emocional y legal, la denunciante reveló un detalle que subraya la injusticia que siente: el monto actual del canon de arrendamiento es de tan solo «un bolívar».

«Usted sabe Dr. Tarek William Saab, sabe cuánto paga este señor de alquiler, un bolívar, con su cara muy lavada, él deposita un bolívar en la cuenta», afirmó Porrello de Fuenmayor, visiblemente indignada, al tiempo que se pregunta por qué, después de tantos años de litigio, el inquilino no ha conseguido otra vivienda para mudarse.

El llamado de auxilio al Fiscal General es directo y desesperado: «Yo le pido al señor fiscal general Tarek William Saab, que me ayude, que yo necesito de su ayuda de verdad con urgencia, porque no es posible que mi casa, que mi mamá no pudo volver a vivir en ella porque él no lo permitió, pueda estar en manos de él… yo lo que estoy pidiendo es que se haga justicia con mi caso».

La denunciante concluye su solicitud expresando: «Estoy cansada, estoy agotada, de tanto de tanto caminar de un lado para otro y encontrarme como una pared».

Porrello de Fuenmayor espera ahora una respuesta de la Fiscalía General de la República ante esta compleja situación de desalojo y retardo procesal que afecta su derecho a la propiedad.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto