Cada 10 de septiembre, el mundo se une en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un llamado urgente a la acción y la concientización sobre este grave problema de salud pública.



En este contexto, Noticias Barquisimeto se ha propuesto arrojar luz sobre esta compleja realidad, y para ello, hemos conversado con la psicóloga Samira Castillo. La especialista nos ofrece una perspectiva profunda sobre la situación del suicidio tanto a nivel global como en nuestra ciudad, Barquisimeto, destacando la necesidad de un enfoque colectivo para abordar este tema.

La entrevista con la psicóloga Samira Castillo revela que el suicidio no es solo una preocupación individual, sino un fenómeno social y de salud pública que requiere una respuesta integral. Castillo enfatiza que, aunque las cifras globales son alarmantes, con más de 700.000 muertes al año según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la situación en nuestra región no es menos preocupante.

Desafiando el silencio: Un diálogo esencial sobre la prevención del suicidio

Factores como la crisis económica, la estigmatización de la salud mental y la falta de acceso a servicios profesionales se presentan como los principales impulsores de un panorama que, aunque sombrío, no es irreversible. La experta nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, el apoyo comunitario y una comunicación responsable como pilares para construir una sociedad que cuide de la vida.

1) ¿Cómo describiría la situación actual del suicidio en Lara y el mundo? ¿Qué factores considera que están contribuyendo a este alto índice por ejemplo en Latinoamèrica?

R: La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que cada año más de 700.000 personas mueren por suicidio, lo que lo convierte en una de las principales causas de muerte prevenibles, sobre todo en jóvenes entre 15 y 29 años.

En Latinoamérica, aunque las tasas son menores que en Europa del Este o Asia, se observa un aumento progresivo, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes.

En Lara (Venezuela), los reportes de medios locales y organizaciones de salud mental han mostrado que el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública, con un incremento en los últimos años, sobre todo asociado a crisis económicas, sociales y emocionales.

Factores que influyen

-Estigmatización de la salud mental: aún se considera un tabú hablar de depresión, ansiedad o ideación suicida, lo que limita la búsqueda de ayuda.

-Carencia de servicios de salud mental accesibles: en muchos países la atención psicológica o psiquiátrica es costosa o insuficiente.

-Crisis socioeconómica: desempleo, inflación, migración y falta de acceso a servicios básicos, generan desesperanza.

-Violencia social y familiar: altos niveles de inseguridad, violencia de género y desintegración familiar.

-Factores individuales: depresión, ansiedad, consumo de sustancias, duelos no resueltos, aislamiento social.

-Redes sociales y presión social: comparación constante, acoso digital y la falta de regulación del discurso de odio en línea.

Hay que hablar y prevenir el suicidio

2) ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los profesionales de la salud mental al trabajar con la prevención del suicidio en nuestra ciudad?

R: El gran reto no es solo clínico, sino también social y político: necesitamos una red comunitaria y un sistema de salud que acompañe, porque la prevención del suicidio no depende de un solo profesional, sino de una sociedad entera comprometida.

3) ¿Qué papel juegan las familias y los amigos, en el entorno cercano en la prevención del suicidio?

R: La familia y los amigos no sustituyen al profesional, pero sí pueden ser la red que sostiene a la persona en su momento más vulnerable. Un abrazo, una palabra de comprensión o una compañía sincera pueden convertirse en un factor protector frente al suicidio.

4) ¿Cuál sería su principal recomendación a los periodistas, influencers y a la comunidad en general para hablar sobre la salud mental y el suicidio de una forma que sea útil y segura para todos?

R: La comunicación responsable puede salvar vidas. Cada palabra cuenta: al hablar de salud mental con respeto, empatía y esperanza, no solo informamos, también abrimos caminos para que otros se animen a pedir ayuda.

La comunicación responsable puede salvar vidas

5) ¿Cómo percibe la psicóloga el panorama actual del suicidio en Barquisimeto?

R: Como psicóloga, percibo el panorama del suicidio en Barquisimeto con una gran preocupación. En los últimos años, los casos han aumentado y esto refleja no solo un dolor individual, sino también un problema social y de salud pública.

La ciudad enfrenta múltiples factores de riesgo: dificultades económicas, rupturas familiares, falta de acceso a servicios de salud mental y, sobre todo, un silencio colectivo frente al sufrimiento emocional.

lamentablemente decirlo, pero no irreversible: con más educación emocional, acceso a ayuda profesional y redes de apoyo comunitarias, Barquisimeto puede avanzar hacia una cultura que cuide la vida y la salud mental.

El suicidio en Barquisimeto con una gran preocupación debido a la migración y otros factores





6) ¿Cómo aborda el tema del intento de suicidio con el paciente de una manera que no lo estigmatice y que fomente la confianza?

R: Lo primero es escuchar sin juzgar. Un intento de suicidio no debe verse como un fracaso ni como un simple ‘llamado de atención’, sino como una señal de que la persona estaba atravesando un dolor profundo que no pudo manejar sola.

En consulta, evito el lenguaje que estigmatiza o culpabiliza. En lugar de preguntar ‘¿por qué lo hiciste?’, pregunto ‘¿qué estabas sintiendo en ese momento?’, para validar sus emociones y entender su experiencia.

Es fundamental transmitir al paciente que no está solo y que su historia merece ser escuchada con respeto y confidencialidad. Reforzar la idea de que pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad.

También trabajo en fortalecer la alianza terapéutica: construir confianza a través de la empatía, la coherencia y el acompañamiento constante. El objetivo es que la persona sienta que tiene un lugar seguro donde puede hablar de su dolor sin miedo a ser juzgada o etiquetada.

Un intento de suicidio no debe verse como un fracaso

7) ¿Qué factores considera más importantes al evaluar el riesgo de un nuevo intento?

R: Al evaluar el riesgo no solo miramos el dolor actual, sino también los recursos internos y externos que tiene la persona. La clave está en identificar tanto los factores de riesgo como los protectores, para diseñar un plan de acompañamiento realista y personalizado.

8) ¿Cómo aborda la desesperanza y la sensación de soledad que a menudo experimentan estos pacientes?

R: Cuando un paciente llega con sentimientos de desesperanza y soledad, lo primero es validar su dolor. No intento convencerlo rápidamente de que ‘todo va a estar bien’, sino mostrarle que entiendo la magnitud de lo que siente y que no está exagerando.

Trabajo mucho en construir una alianza terapéutica sólida, transmitiéndole que no tiene que cargar solo con ese peso. La confianza se convierte en un recurso terapéutico en sí mismo.

También utilizo técnicas para reconectar con pequeños motivos de vida: identificar personas, proyectos o valores que puedan darle un ancla emocional, aunque sean mínimos. A veces se empieza con algo muy simple, como una rutina, un recuerdo significativo o una meta pequeña.

Frente a la soledad, promovemos la reconexión social: buscar espacios de apoyo, fortalecer vínculos familiares y amistosos, o incluso integrarse en grupos comunitarios donde pueda sentirse parte.

En todo momento, el objetivo es transformar la desesperanza en una posibilidad de futuro, aunque al inicio sea apenas una chispa. Ese acompañamiento constante, más que las palabras, es lo que le muestra al paciente que aún hay razones para seguir.

«promovemos la reconexión social»: Psicóloga Samira Castillo

La psicóloga Samira Castillo concluye que el suicidio es un problema de salud pública complejo, impulsado por una combinación de factores socioeconómicos, la falta de acceso a servicios de salud mental y el estigma social.

Al abordar el tema sin juzgar y validando el dolor, es posible transformar la desesperanza en una oportunidad de futuro, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, hay razones para continuar.

