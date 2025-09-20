Denuncian remilitarización de EEUU. en Puerto Rico para intervenir Venezuela

El senador independentista Adrián González aseguró que Puerto Rico está siendo “remilitarizado” por la administración que preside Donald Trump.

Las organizaciones Partido Independentista y la organización social Madres contra la Guerra denunciaron este viernes que el Gobierno de EE.UU. está “remilitarizando” Puerto Rico para una posible intervención a Venezuela.

Tras la política hostil de EE.UU., la portavoz de Madres contra la Guerra, Sonia Santiago Hernández declaró que “vamos a continuar denunciando. Puerto Rico ha sido invadido por EE.UU. desde 1898. Ellos han construido bases militares en toda la isla y están ahora utilizándonos de trampolín para invadir a la hermana República de Venezuela violando nuestra soberanía”.

Entre tanto, el senador independentista Adrián González aseguró que Puerto Rico está siendo “remilitarizado” por la administración que preside Donald Trump, al recalcar que “cuando hablamos de remilitarización, nos referimos a que EE.UU. está haciendo un ensayo en Puerto Rico para lo que sea que vaya a hacer en Sudamérica, eso se está dando aquí y esperemos que se quede en un ensayo. Tememos que algún operativo militar contra Venezuela o contra cualquier otro país vaya a ser ejecutado desde nuestras costas, desde nuestro suelo o desde nuestro aire”.

Al reconocer “la vulnerabilidad del territorio ante lo que pueda suceder si hay una escalada en las tensiones entre EE.UU. y Venezuela o entre EE.UU. y cualquier otro país que entren en conflicto”, insiste que visibiliza a Puerto Rico “como un blanco militar”.

Mientras describió que en la base militar Ramey, ubicada en el noroeste y que estaba gobernada por la Guardia Costera de EE.UU., reconoció que pasó nuevamente a ser dominada por la Fuerza Aérea.

“Es la pista más larga de aterrizaje y ahí están llegando una diversidad de naves para propósitos militares, cosa que no se vio por más de 50 años, y nuevamente las personas de Aguadilla (la localidad donde está ubicada la base) están viendo que en el patio de su casa literalmente se ven aviones militares”, remarcó.

Al precisar que el aeropuerto que hasta hace una semana era completamente civil, el político González remarcó la presencia de buques en sus costas, atracados en un muelle del sur, específicamente en la ciudad de Ponce.

“Así que estamos prácticamente rodeados de naves militares por aire, por agua, también por tierra. Los aviones F-35 hacen un ruido enorme que mucha gente ha llamado la atención de lo molestos que son”, indicó.

Estas declaraciones tienen lugar en el contexto de despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, al tiempo que una unidad élite de infantes de marina inició maniobras anfibias en suelo puertorriqueño.

El Pentágono envió 10 aviones caza F-35 a la isla, declarando “reforzar las operaciones militares estadounidenses contra los carteles de la droga en la región del Caribe”, así como el avistamiento de helicópteros Bell AH-1Z Viper y UH-1N Twin Huey.

De acuerdo a medios locales, la 22 unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina de EEUU precisó que “el terreno desafiante y el clima tropical de Puerto Rico proporcionan un entorno ideal para entrenamientos anfibios realistas y para perfeccionar habilidades especializadas como patrullaje, reconocimiento y supervivencia”.

Por su parte, también la Colectiva feminista en construcción denunció la militarización en territorio puertorriqueño.

De igual manera, el pasado 14 de septiembre, Madres contra la Guerra realizó una protesta contra el despliegue de EE.UU., la cual fue apoyada por el Partido Independista, Poetas en Marcha y del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano.

Asimismo el próximo domingo a las 15H00 hora local (19:00 GMT) se realizará otra manifestación en la base naval Roosevelt Roads, ubicada en la localidad Ceiba.

