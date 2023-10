Denuncian a “parquero” por agredir a un adulto mayor en el C.C Churún Merú

Un indignante hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del Centro Comercial Churún Merú, al este de Barquisimeto, en el que un “parquero” de la zona agrede a un adulto mayor que colabora con la limpieza del lugar.

En el audiovisual se observa al “cuidador de vehículos”, empujar al abuelo de 64 años, quien tras la fuerza ejercida cae al suelo, donde el sujeto continuó pateándolo y golpeándolo con un objeto metálico. Personas que se encontraban cerca intervinieron en la riña para que el parquero no siguiera golpeando al adulto mayor quien quedó con fuertes lesiones.

Testigos del suceso indignados por lo ocurrido, exigen justicia y que “caiga todo el peso de la ley” sobre el agresor, además, consideran que su actitud fue injustificada.

A través de la cuenta de instagram @noticiasbarquisimeto, los comentarios en contra del parquero y sus acciones no se hicieron esperar. “Se creen dueños de las calles , están en todos lados , y si no le das dinero se molestan , ellos no pagan derecho de frente , pero se creen dueños , ahora están hasta afuera de los Farmatodos”, comentó un usuario.

“Yo conozco a ese señor y se cree dueño de la calle y es demasiado grosero”, agregó otro usuario de la red social.

De igual forma, cientos de internautas manifestaron no estar de acuerdo con la presencia de estas personas en las avenidas, y aceras, ya que se consideran “dueños de las calles”, y de no recibir un incentivo monetario “rayan los vehículos” e “insultan” a los dueños de los carros.

Noticias Barquisimeto.