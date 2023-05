Denuncian a Supermercados Fórum de Barquisimeto por atropellar a trabajadores y acusarlos por robo (fotos)

Familiares de trabajadores de esta importante cadena de alimentos realizaron una protesta frente a las instalaciones de Fórum, ubicada en la avenida Libertador de Barquisimeto y en el Edificio Nacional donde funcionan los Tribunales, para exigir justicia por los atropellos contra padres de familia que laboraban en esa empresa.

Familiares de los trabajadores de Fórum protestan frente al Edificio Nacional

“Queremos hacer del conocimiento público a toda Venezuela, una importante denuncia contra la empresa FORUM, ubicada en el antiguo supermercado Bicentenario en el C.C Babilón en la ciudad de Barquisimeto, Edo Lara, donde captan personal de trabajo, los emplean durante el periodo de un año aproximadamente, después que tienen al personal en su empresa los explotan, los amedrentan, y lo más grave, del caso para no proceder con sus liquidaciones y demás compromisos laborales, les tienden trampas y luego la cacería de brujas para poderles imputar cargos de robo o hurto de mercancía”, expresaron familiares y amigos.

Funcionarios del CICPC llevan detenidos a los trabajadores de Fórum

Según las denuncias expuestas durante la protesta, supuestamente el propietario de la franquicia Fórum con sede en Barquisimeto, ha manifestado tener nexos con el alto gobierno, “valiéndose de esto aplica está vil y humillante trampa al personal que allí labora, sin pensar en las consecuencias que trae aquellos jóvenes y a sus familiares, acusándolos sin cometer ningún delito”.

El “Pancartazo” frente a la sede de Supermercados Fórum en la Av Libertador

Durante la protesta denominada “El Pancartazo” realizado en las calles de Barquisimeto, los participantes aseguraban que la empresa Fórum tiene un grupo de funcionarios del CICPC a sus órdenes para cometer tal injusticia, y en esta ocasión son siete jóvenes trabajadores los detenidos, 6 hombres y una mujer, ya acusados injustamente. “Ya esté sería el segundo grupo de trabajo que le aplican lo mismo. Por eso necesitamos hacer justicia para que se haga viral y llegue hasta las últimas consecuencias que se investigue al propietario de @forumsm_ve”, denunciaban mientras gritaban consignas y pedían la intervención del presidente Nicolás Maduro y del Fiscal General @TarekWiliamSaab



Además de los atropellos laborales, los familiares de los detenidos aseguran que son explotadores y perseguidos, pues antes de ir al baño tienen que quitarse los zapatos, al salir del horario laboral tienen que quitarse los zapatos los revisan con exageración como si no existieran cámaras de seguridad en las instalaciones. “El pasado día miércoles 17 de mayo de 2023 fueron detenidos por el CICPC de la Zona Industrial Barquisimeto un grupo de trabajadores de esta empresa, acusados por “Hurto Continuado” y fueron presentado al Ministerio Público el día 20 de mayo. Allí no solo se evidencia la estrategia de la empresa hacia estos ciudadanos, si no, el mal procedimiento de los Funcionarios del CICPC puesto que no fueron Presentados ante el Ministerio Público en los lapsos que Dicta la ley, allí vemos la violación al debido Proceso Artículo 49 constitucional”.

Finalmente las personas que protestaron frente al Edificio Nacional y la sede de Fórum en la Avenida Libertador de Barquisimeto, exigen justicia y la inmediata liberación de todos los detenidos, que están recluidos en la delegación del CICPC ubicada en la Zona Industrial 1 de esta ciudad.



DETENIDOS:

1-Rosimar Montenegro

2-Adrián Saavedra

3-Wilfredo Aguilar

4-Brayan Figueredo

5-Ender Rodríguez

6-Luis Baldallo

7-Eliomar Pérez