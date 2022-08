Demi Lovato ya no es género no binario: «Me he sentido más femenina»￼

La cantante estadounidense, Demi Lovato, el año pasado anunció que se consideraba género no binario, por lo que pedía que la llamaran con pronombres neutros. Sin embargo, en una entrevista para el podcast Spout declaró que volvió a conectar con su «energía femenina».

Por lo tanto, la artista cambió sus pronombres en su cuenta de la red social Instagram y volvieron a ser «she/her», que corresponden a «ella» en inglés.

De acuerdo a La Vanguardia, la estrella explicó que reflexionó sobre lo que significa para ella el género que va más allá de este concepto.

«Sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada entre masculina y femenina. De modo que cuando me enfrenté a la opción de entrar a un baño y leía mujeres y hombres, no sentí que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer. No me sentía como un hombre. Simplemente, me sentía como un ser humano», precisó.

En consecuencia, Demi Lovato reconoció que ya no se considera género no binario porque está alineada con su energía femenina. «Últimamente, me he sentido más femenina, así que la adopté de nuevo«, relató.

Sin embargo, aclaró que «creo que lo importante es que nadie es perfecto. Todo el mundo confunde los pronombres en algún momento, especialmente cuando la gente está aprendiendo. Al final se trata de respeto».

Con información de: VN