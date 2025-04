Dembélé se acerca a Múnich: PSG pega primero en su visita a Londres ante el Arsenal por la mínima en Champions League

Un gol de Dembélé a los tres minutos de partido, y el tanto anulado a Mikel Merino por fuera de juego, dan ventaja al PSG de Luis Enrique en la ida de semifinales. El ‘10’ se retiró lesionado.

La Champions League se creó, y Luis Enrique ‘retó’ a Ousmane Dembélé, para noches como esta. En octubre, el asturiano le dio un tirón de orejas a su estrella dejándole fuera de la convocatoria cuando los parisinos visitaban, y acabaron perdiendo (2-0), en su duelo de la fase de liga ante el Arsenal. Siete meses después, el tanto número 25 de la temporada del francés acerca al PSG a Múnich (0-1). Ni tres minutos tardó Dembélé en demostrar que quiere esta Champions League.

Leer También: España: Seis partidos de sanción para Rüdiger y retirada la tarjeta roja a Bellingham del Real Madrid, que podrá jugar contra el Barça

Aunque el ’10′ no pudo terminar el partido, sustituido por unas molestias musculares, su tanto sí permitió certificar el asalto de los parisinos al Emirates Stadium. Tuvo ocasiones el equipo de Mikel Arteta como para haber empatado, sobre todo la primera del segundo tiempo, de Mikel Merino, que el VAR invalidó, pero los gunners terminaron pidiendo la hora. Bradley Barcola y Gonçalo Ramos dejaron con vida al Arsenal. París y el Parque de los Príncipes, en una semana, dictarán sentencia.

Inmejorable PSG

No se le puede poner un “pero” a los primeros 45 minutos del PSG. Si acaso, no haber marcado un segundo tanto, pero es que David Raya también es muy bueno. Mikel Arteta quería que el Emirates Stadium, como ya ocurrió semanas atrás ante el Real Madrid, volviera a ser una caldera. La parroquia gunner replicó el ambientazo de los cuartos de final en las gradas, desplegando un enorme tifo de un cañón y una pancarta con el lema ‘Make it happen’ (‘Hacedlo posible’), y sacando todo el Arsenal de fuegos artificiales, pero esta vez el que salió a tumba abierta fue el cuadro visitante. Y de qué manera.

El 0-1 de Ousmane Dembélé a los tres minutos de encuentro fue, además de un golazo, el fiel reflejo de la propuesta de los pupilos de Luis Enrique: salir a por todas. Kvaratskhelia encaró a Jurriën Timber, el holandés le concedió más espacio del que debía y el francés hizo el resto. Zurdazo desde la frontal, palo y dentro. El PSG había salido a dominar con el balón y morder en la presión, comandados por un Fabián Ruiz inconmensurable. Mientras tanto, el extremo georgiano se dedicó a volver loco a Timber en el costado zurdo del ataque parisino.

Pero lo mejor llegó en el tramo final del primer tiempo. Entre Raya y el poste se las apañaron para frustrar a Desiré Doué y Fabián, y João Neves se vistió de héroe en su propio área para salvar el empate gunner. O mejor dicho, la puntera de su bota. Después de que una estirada salvaje del arquero internacional español evitase el 0-2, el centrocampista portugués le sacó el remate a Mikel Merino cuando el ’23′ ya armaba la pierna en el interior del área pequeña. También fue buena la parada de Gigi Donnarumma en un mano a mano con Gabriel Martinelli, aunque el brasileño partía ligeramente adelantado. Se calentó el encuentro durante los compases finales y el colegiado rebajó las tensiones del Emirates Stadium con dos amarillas en dos minutos.

Barcola da vida al Arsenal

El Arsenal salió de vestuarios dispuesto a darle la vuelta al partido, tanto en sensaciones como en el marcador, y solo el VAR se lo impidió. Mikel Merino, que en otra vida fue ’9′ de área, se encargó de provocar una falta en la primera jugada del segundo tiempo que él mismo mandó al fondo de la red. El problema es que el fuera de juego semiautomático terminó dando la razón a los jugadores del PSG que reclamaban la posición antirreglamentaria del español. Lo que no acabó dentro, pero por poco, fue el disparo de Leandro Trossard. Un paradón de Donnarumma, otro más en esta Champions League, le negó el empate al belga. A partir de ahí, los pupilos de Mikel Arteta no se vinieron abajo, pero fueron los parisinos quienes gozaron de las mejores ocasiones para haber encarrilado el pase a la final.

Los centros colgados por los gunners no hicieron daño a una zaga, la del PSG, que repelió un envío tras otro. El balón fue local, y los sustos también. Ya sin Ousmane Dembélé sobre el terreno de juego, sustituido por unas molestias, su reemplazo, Barcola, fue quien desperdició dos ocasiones muy claras. En la primera tardó tanto en decidir que eligió la peor opción: cederle el balón a João Neves en la frontal para que el portugués lo enviase directamente a la grada. En la segunda fue él quien mandó su tiro, en el mano a mano con Raya, directamente fuera. Igual de clara fue la oportunidad que tuvo el también recién introducido Gonçalo Ramos. En esta ocasión, el zapatazo del luso se estrelló en el larguero. Y se acabó, porque el Arsenal apretó y encerró a los de Luis Enrique en su área, pero quien ponía la primera piedra para estar en Múnich era el PSG.

Cambios

Bradley Barcola (69′, Ousmane Dembélé), Gonçalo Ramos (75′, Désiré Doué), Ben White (82′, Jurriën Timber), Warren Zaïre-Emery (88′, João Neves), Ethan Nwaneri (90′, Martin Ødegaard)

Goles

0-1, 3′: Ousmane Dembélé

Tarjetas

Arbitro: Slavko Vincic

Arbitro VAR: Alen Borosak, Dennis Higler

Trossard (9′,Amarilla), Bukayo Saka (42′,Amarilla), Achraf Hakimi (43′,Amarilla), João Neves (45′,Amarilla).

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS