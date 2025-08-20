Delcy Rodríguez: Venezuela y Colombia revisan agenda bilateral para fortalecer la cooperación en gas, petróleo y energía eléctrica

La titular del Ministerio de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, señaló que, además, conversó sobre la hoja de ruta establecida y acordada entre ambas naciones para la venta de Monómeros.

La ministra para Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, para revisar la cooperación energética entre ambos países.

Rodríguez detalló que durante la reunión profundizaron en la agenda que vincula el sector gasífero, petrolero y de energía eléctrica.

La también vicepresidenta conversó sobre la hoja de ruta establecida y acordada por Colombia y Venezuela para la venta de la compañía Monómeros, que es fundamental para el sector agrícola del vecino país.

«¡Juntos, como pueblos hermanos, trabajamos por el sueño de la Patria Grande!», expresó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión