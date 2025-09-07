Delcy Rodríguez: Sistema Refinador de Oriente garantiza productividad petrolera ante cualquier agresión

Todas las áreas operativas están listas para pasar de una fase de alistamiento a operaciones activas, garantizando el flujo productivo y fortaleciendo la «soberanía energética» del país, describió la Vicepresidenta Delcy Rodríguez.

El gobierno de Venezuela está tomando medidas soberanas para fortalecer su sector petrolero y asegurar la continuidad de su producción frente a posibles agresiones externas.

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, se reunió en el estado Anzoátegui con la directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la empresa mixta Petropiar, con el objetivo de elevar el «apresto operacional» del Sistema Refinador de Oriente.

La vicepresidenta destacó que todas las áreas operativas están listas para pasar de una fase de alistamiento a operaciones activas, garantizando el flujo productivo. Estas acciones responden a las instrucciones del presidente Nicolás Maduro de fortalecer la «soberanía energética» del país.

Rodríguez también resaltó el aumento del 600% en los cuerpos de combatientes de petróleo, gas y petroquímica, lo que atribuyó a una respuesta de los trabajadores ante las amenazas.

«Ante las amenazas y agresiones, nuestros trabajadores han respondido con una firme determinación: producir y producir para que el pueblo venezolano tenga felicidad social y para vencer el criminal bloqueo», concluyó la vicepresidenta en sus redes sociales.

Por su parte, el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, señaló que durante la reunión se evaluaron los avances del Plan de Independencia Productiva Absoluta, con el objetivo de mejorar la confiabilidad de la infraestructura y seguir impulsando el sector de los hidrocarburos.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión