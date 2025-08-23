Delcy Rodríguez señaló que la FAO reconoció los logros en materia alimentaria que tiene Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, señaló que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) reconoció los logros en materia alimentaria que tiene Venezuela.

«Hay una extraordinaria noticia para Venezuela y es que la FAO reconoce los logros que tenemos en materia alimentaria y cómo hemos reducido sustancialmente el déficit nutricional en los niños de 0 a 5 años, en este momento Venezuela tiene la mejor cifra de nuestra región y cómo también estamos dentro de los países que tiene mayor tasa de crecimiento de nuestros niños, gracias a la atención a programas especiales de alimentación», expresó Rodríguez.

Durante una inspección en una feria del Campo Soberano a cielo abierto en la parroquia El Valle, en Caracas, la vicepresidenta destacó que Venezuela lidera la lactancia materna, gracias al impulso de las políticas especiales que se han diseñado.

En el recorrido, Rodríguez insistió que la Feria del Campo Soberano es uno de los programas sociales de alimentación, «es una forma de vencer el bloqueo y también nos estamos alistando en esta jornada extraordinaria de defensa de nuestra patria», dijo.

También resaltó el impulso que se ha dado a la industria nacional. «Aquí estamos viendo la distribución de las proteínas, de los productos que se fabrican y se producen en Venezuela, que es muy importante el impulso que se le ha dado a la industria nacional, a través de las políticas que el presidente Nicolás Maduro ha impulsado para estos sectores».

«Esta jornada especial de alimentación que permanentemente se hacen son para vencer el bloqueo criminal, para sanar las heridas sociales que ha dejado el bloqueo criminal. Para demostrar el impulso productivo de Venezuela a través de la unión nacional de los sectores públicos. Aquí estamos viendo los productos de las empresas públicas, las empresas del estado y del sector privado», concluyó Rodríguez.

Pedro Montilla / Con información de Ultimas Noticias