Delcy Rodríguez aseguró: Venezuela reafirma su compromiso de mantener un mercado petrolero equitativo

En una reunión con la OPEP y OPEP+, la ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, aseguró que el país sostiene este convenio en medio de las tensiones comerciales, desafíos geopolíticos y sanciones aplicadas al país.

Este miércoles, la ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, aseguró que Venezuela continúa reafirmando su compromiso de mantener un mercado petrolero «equitativo, justo y beneficioso» para los pueblos del mundo y que se adapte a la transición energética.

Durante una videoconferencia en la 62.° Reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP y OPEP+, Rodríguez destacó que este convenio del país se da incluso en medio de las tensiones comerciales, desafíos geopolíticos y sanciones aplicadas al país.

Asimismo, en el encuentro también se evaluaron los datos de producción de crudo de los meses de julio y agosto de 2025, así como del cumplimiento sobre los ajustes de producción establecidos.

Además, las autoridades revisaron las acciones más recientes en el mercado petrolero global de los países miembros.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión