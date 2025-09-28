Delcy Rodríguez anunció: Gobierno y Cruz Roja impulsarán capacitación en primeros auxilios y protección civil en centros educativos

Se trata impartir talleres, cursos y jornadas formativas en escuelas y liceos de todo el territorio nacional para capacitar a miles de estudiantes y docentes en primeros auxilios, prevención y respuesta ante emergencias.

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció la firma de un convenio de cooperación con la Cruz Roja Venezolana que permitirá llevar formación en primeros auxilios, protección civil y gestión de riesgos a todos los centros educativos del país.

Leer También: Venezuela se movilizó: Más de 11 mil funcionarios participaron en el Simulacro Nacional de Desastres

Desde La Guaira, Rodríguez destacó que esta iniciativa busca consolidar una cultura de prevención desde la infancia y juventud.

“Nuestros niños y jóvenes aprenderán a salvar vidas, a reaccionar con calma en situaciones de riesgo y a ser parte activa de la protección de sus comunidades. La Cruz Roja nos acompaña en esta noble tarea”, expresó.

El presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Manuel Farías Villanueva, precisó que la institución aportará su experiencia internacional y voluntariado para impartir talleres, cursos y jornadas formativas en escuelas y liceos de todo el territorio nacional.

“La misión humanitaria de la Cruz Roja se fortalece con este convenio, que nos permitirá capacitar a miles de estudiantes y docentes en primeros auxilios, prevención y respuesta ante emergencias”, explicó.

El acuerdo forma parte del plan nacional de fortalecimiento de la protección civil y la gestión de riesgos, enmarcado en las políticas de seguridad integral impulsadas por el Gobierno Bolivariano.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión