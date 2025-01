Delcy Rodríguez al instalar Festival Mundial Antifascista en Caracas: «No se puede ser tibio en estas horas»

«En nombre del Presidente los invitamos a ver la Venezuela de verdad no la de las redes sociales, manipulada por las corporaciones de la mentira. En el fondo muestran el desprecio por los pueblos, y hay políticos que se arrodillan. Es la verdad. El Presidente Maduro siempre ha dado la cara para defender la patria y el pueblo, no ha dejado que nos humillen, debemos reconocer además de su lealtad su valentía al momento de plantarse y defender a Venezuela. Y que cuando le invitan a abandonar la patria dice que no y aquí estamos defendiendo al pueblo«, palabras de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien instaló este jueves el Festival Antifascista en Caracas.

A pocas horas de la juramentación del presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional para su tercer mandato, la alta funcionaria resaltó que el futuro de Venezuela «seguirá siendo anticapitalista».

«No se puede ser tibios, o ser o no ser. No se puede ser tibio en estas horas, debemos ser firmes y radicales para defender la especie humana, el amor entre los pueblos, para defender lo que nos corresponde. El pueblo venezolano ha dado lecciones de lo que debe ser la dignidad, le digo a los gobiernos de derecha que esta anotado en la historia y nos las vamos a cobrar no con los pueblos sino con sus políticos que les dan la espalda. En Panamá defiendan su canal y no se metan con Venezuela, ármense de valor porque Venezuela nunca olvidará lo que han hecho en su contra«, destacó Rodríguez.

En su intervención, agregó que «este pueblo está dispuesto para defender la democracia y camino de autodeterminación. El fascismo en Venezuela piensa que porque tiene alianzas con expresidentes, involucrados en pedofilia como Pastrana, narcotráfico, corrupción, ellos son los que acompañan al señor ‘Inmundo», auspiciado por una desquiciada del fascismo la Milei venezolana María Corina Machado. Una vergüenza para nosotras que llevamos la fuerza de las heroínas que lucharon por Venezuela. Ella ha promovido el bloqueo económico contra Venezuela.».

«Cavaremos la tumba del fascismo por las derrotas estratégicas que le ha dado la Revolución Bolivariana antes bajo las riendas de Chávez ahora con Maduro. Que más nunca se atrevan a privatizar las vidas de los seres humanos de nuestro continente. Nuestro reconocimiento a Cuba con su moral en alto y claridad histórica, y forjada en el pensamiento de Martí y el Comandante Fidel Castro que nos sigue señalando el mundo«, enfatizó.

En sus contundentes declaraciones, Rodríguez aseguró que «no se puede entender el fascismo donde los privados se hacen de la vida cotidiana de los pueblos enteros. En Argentina son víctimas del fascista que los gobierno, nuestra solidaridad con sus trabajadores los cuales son discriminados. Atropellan a los trabajadores de Argentina. Somos una patria grande y nos duele lo que sucede en Argentina. En Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, en los Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Uruguay, en los países de nuestro continente hay movimientos de tintes fascistas y neofascistas no podemos quedarnos con los brazos cruzados, este movimiento debe extenderse·».

«El fascismo pretende quedarse con todas las escalas de nuestro planeta. Es la hora que ha convocado la humanidad para unidos luchar contra el fascismo, si lo dejamos para mañana quizá ya no existan los pueblos, quedarán las corporaciones dueñas de los pueblos«, advirtió.

Zuleydy Márquez con información de Globovisión