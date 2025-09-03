Del «Señor de los Cielos» al «Tren de los Peñeros»: ¿Realidad o ficción en el Caribe?

​

En un giro que parece sacado del guion de una serie de televisión, la Casa Blanca ha estrenado su propia versión de un drama de acción en alta mar. El protagonista, ni más ni menos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció con bombos y platillos la interceptación de un «peñero» venezolano con un cargamento de 12.000 kilos de droga, presuntamente perteneciente a la banda criminal conocida como el «Tren de Aragua».

​Pero, como en toda buena producción de ficción, los detalles no terminan de cuadrar. El video difundido por la administración Trump muestra una operación que, curiosamente, se lleva a cabo bajo la oscuridad de la noche, aunque el anuncio se hizo al mediodía. ¿O alguien «pifió» en el Departamento de Estado, o hubo un «eclipse de luna» en el Mar Caribe? Más allá del horario, las imágenes revelan el ataque a una pequeña embarcación de pescadores, sin que queden rastros de la supuesta droga ni de los tripulantes. ¿Se desvaneció la evidencia en el mar?

​La historia no se detiene allí. Trump informó sobre un militar estadounidense herido en el «combate», un término que suena grandilocuente para describir el enfrentamiento con una modesta embarcación. Este relato, que recuerda a las series de narcos que tanto éxito tienen en plataformas como Netflix, ha levantado más dudas que certezas.

​Un guion con demasiados cabos sueltos

​Las redes sociales y los expertos en geopolítica no han tardado en reaccionar. La narrativa de la Casa Blanca ha sido comparada con las tramas de «El Señor de los Cielos» o «Narcos», donde la realidad se mezcla con la ficción para construir un relato impactante.

​En este caso, la elección del «Tren de Aragua» como el villano de la película no es casual. La banda criminal, nacida en el centro de Venezuela, fue denunciada desde EEUU por haber expandido sus tentáculos en varios países de la región, convirtiéndose en un tema recurrente en los medios internacionales. Sin embargo, su incursión en el tráfico de drogas a gran escala en alta mar, con una embarcación tan rudimentaria, ha sido cuestionada.

​Muchos se preguntan si este «estreno» no es más que una maniobra política. ¿Podría ser una estrategia para justificar una mayor presencia militar en el Caribe? ¿O simplemente una forma de distraer la atención de otros problemas internos en Estados Unidos?. Por cierto, la Cámara de Representes aprobó la publicacion de los archivos de Epstein. ¡Bingo!

​¿Realidad o espectáculo para la audiencia?

​Para los venezolanos, una historia como esta toca de cerca. Estamos acostumbrados a ver cómo las noticias que nos impactan a nivel global tienen una conexión, por pequeña que sea, con nuestro país. Desde la diáspora hasta los problemas económicos, Venezuela es a menudo un punto de referencia en la geopolítica mundial.

​Este tipo de relatos, que mezclan crimen y política, resuenan en una sociedad que ha visto cómo la realidad a veces supera a la ficción. No es extraño que en los barrios de Caracas y Barquisimeto se comenten estas noticias, analizando con ojo crítico si se trata de un hecho real o de una estrategia de comunicación.

​Al final del día, la noticia de Trump nos deja más preguntas que respuestas. ¿Realmente hubo un combate en el mar? ¿Dónde está la droga incautada? Y lo más importante, ¿la Casa Blanca está recibiendo asesoría de Hollywood para sus comunicados? Solo el tiempo dirá si esta serie tendrá una segunda temporada.

Equipo de investigación/NB