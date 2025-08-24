El sistema de defensa antiaérea ruso derribó un dron ucraniano cerca de la central nuclear de Kursk, ubicada en la provincia homónima, comunicó el canal de Telegram de la planta.

Al caer, el vehículo aéreo no tripulado se detonó, provocó un incendio y causó daños a un transformador usado para las propias necesidades de la central. El fuego ya fue apagado.

El incidente no provocó cambios del nivel de la radiación de fondo en la zona.

«Amenaza a la seguridad nuclear»

Por su parte, el gobernador local en funciones, Alexánder Jinshtein, afirmó que «los ataques contra centrales nucleares no son solo crímenes de guerra, sino una amenaza para la seguridad nuclear y una violación de todas las convenciones internacionales».

El funcionario detalló que el bloque 3 de la planta atómica «se descargó en un 50 %», pero el impacto no provocó víctimas, agregando que «los empleados de la central nuclear continuaron y continúan trabajando en condiciones difíciles».

«El intento de sabotear la construcción de la nueva central nuclear [de Kursk] 2 y causar daños es una agonía cobarde del enemigo, y todos los culpables de estos crímenes deberían recibir un castigo justo», concluyó.

Ataques en medio de los esfuerzos por la paz

En medio de los esfuerzos internacionales por resolver el conflicto ucraniano, el régimen de Kiev ha intensificado sus ataques contra la infraestructura civil y energética en el territorio ruso.

Así, bombardeó tres veces el oleoducto Druzhba, lo que detuvo el suministro de petróleo desde Rusia a Hungría y Eslovaquia. En ese contexto, los ministros de Exteriores de las dos naciones centroeuropeas, Peter Szijjarto y Juraj Blanár, presentaron una queja conjunta ante la Comisión Europea, exigiendo que Bruselas garantice la seguridad del suministro de crudo. «Las acciones de Ucrania, que amenazan gravemente la seguridad energética de Hungría y Eslovaquia, son completamente inaceptables», declararon en una carta.

Además, Ucrania intentó perpetrar un atentado en el puente de Crimea, así como un bombardeo contra una zona residencial de la localidad de Yenákievo, en la República Popular de Donetsk, que tuvo como resultado la muerte de dos civiles.

Pedro Montilla / Con información de RT