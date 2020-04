“Declaramos la guerra contra el coronavirus”: Gobernadora en el día de La Independencia

Decreto que limita circulación fue acatado en un 97%

Desde el municipio Simón Planas, Carmen Meléndez transmitió el reporte informativo acompañada del Alto Mando Militar y el alcalde Jean Ortiz, pasando revista a todo el “plan de contingencia regional” para contener el coronavirus, hoy domingo 19 de abril cuando Venezuela celebra “La Declaración de Independencia”.

Luego de supervisar el Hospital Centinela donde están recluidos los pacientes positivos y casos sospechosos de Covid.19, la mandataria regional fue muy enfática en sus palabras: “Hoy declaro la guerra contra el coronavirus. El yugo que nos pretende dominar no podrá con nosotros y por eso redoblamos el combate para vencerlo. No es una guerra con fusiles ni cañones, la libramos con la fuerza de todos nosotros. El virus no nos puede vencer”.

Leer también: Calles vacías en Barquisimeto al entrar en vigencia decreto extraordinario

“Ayer llegaron nuestros compatriotas del estado Táchira, cumplieron la cuarentena en la frontera y todos los protocolos sanitarios, y luego de permanecer aislados en la Villa Bolivariana de Barquisimeto fueron trasladados a sus casas y ya están con sus familias. Hoy llegan 30 larenses más”, informó la gobernadora desde el Puesto de Comando Regional que se instaló este domingo en el municipio Simón Planas, limítrofe con el estado Portuguesa.

Según las autoridades de seguridad, ayer sábado 18 de abril se cumplió en un 97% el acatamiento del decreto número 04039 que restringe la circulación de las personas por las calles, “por eso felicitamos a todos por la actitud. Es la disciplina que tiene el pueblo contra el enemigo llamado Covid-19”, declaró el Comandante de la Zodi-Lara General Moreno. “Todo el peso de la ley a quien no acate la medida especial”, advirtió.

Decreto que limita circulación fue acatado en un 97%