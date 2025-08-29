¡Decidido! Así se preparará La Vinotinto para medirse a Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2026

Dicho compromiso válido por las Eliminatorias Sudamericanas se disputará el próximo jueves 4 de septiembre.

La Vinotinto se alista para un desafío monumental, enfrentar a Argentina en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

A pesar de que el camino hacia la clasificación es complicado, las esperanzas de los aficionados siguen vivas y el equipo está decidido a dejarlo todo en la cancha por ese tan anhelado cupo mundialista.

El itinerario de la selección venezolana, de acuerdo con el periodista José Pineda, ha sido diseñado para optimizar la preparación del equipo antes del trascendental partido. El plan es el siguiente:

Itinerario de la Vinotinto en Buenos Aires

Viaje directo a la capital Argentina: El equipo viajará directamente a Buenos Aires , evitando escalas innecesarias y reduciendo el tiempo de traslado para que los jugadores puedan descansar adecuadamente.

El equipo viajará directamente a , evitando escalas innecesarias y reduciendo el tiempo de traslado para que los jugadores puedan descansar adecuadamente. Llegada progresiva de los jugadores: Se espera que la mayoría de los futbolistas comiencen a llegar a la capital argentina durante la madrugada del sábado . Esta llegada escalonada permitirá que cada jugador se integre al grupo tan pronto como finalice sus compromisos con sus respectivos clubes.

Se espera que la mayoría de los futbolistas comiencen a llegar a la capital argentina durante la madrugada del . Esta llegada escalonada permitirá que cada jugador se integre al grupo tan pronto como finalice sus compromisos con sus respectivos clubes. Primer entrenamiento con el grupo completo: El seleccionador, Fernando «Bocha» Batista, tiene como objetivo principal contar con todo el plantel en suelo argentino para el día lunes. Esto le dará al cuerpo técnico el tiempo necesario para realizar sesiones de entrenamiento táctico y de cohesión antes del crucial encuentro.

Todos por el mismo objetivo

Este meticuloso plan de viaje demuestra el compromiso de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y del cuerpo técnico por brindar las mejores condiciones al equipo para que se concentre al 100% en el desafío que tienen por delante.

El encuentro ante Argentina en el Estadio Monumental (River Plate) es más que un simple partido; es la oportunidad de demostrar que la Vinotinto tiene lo necesario para luchar hasta el final por su sueño de clasificar al Mundial de Estados Unidos/Canadá/México 2026.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano