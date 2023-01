Debora Velásquez de Valecillos: «Sector educación es esencial, hay que atenderlo»

En marco de la convocatoria realizada por el Gremio de Docentes, a marchar a la sede de la zona educativa, en el día donde se reanudan las clases del periodo 2022-2023, la presidenta de Asociación de Profesores de la UCLA (APUCLA) Debora Velásquez, afirmó que, “El estar acá es una demostración de cómo nos sentimos. Nos sentimos atropellados, quieren pisotear la dignidad de los profesores, administrativos, obreros y sector estudiantil”.

Asimismo aseguró que con esta concentración siguen siendo ejemplo para el sector estudiantil que están formando, y para el resto de la sociedad civil. “Vamos a exigirle al Estado que atienda la educación por ser un servicio esencial”, constató Velásquez, “hay que hacer inversión social”.

“Las luces del conocimiento seguirán encendidas”. Hoy se inicia una agenda nacional que se va a mantener activa hasta que se le dé respuesta de sus “requerimientos” no solo desde el punto de vista salarial, sino también de las políticas y derechos estudiantiles como becas, comedores y transporte. “No nos vamos a arrodillar, seguiremos exigiendo nuestros derechos” Aseveró Velásquez.

CÓMO SE ENCUENTRA EL SECTOR UNIVERSITARIO

Al inicio de la actividad gremial de Velásquez, UCLA, contaba con 2.220 docentes activos ahora, 1.400 docentes quienes salieron en busca de garantizar una mejor calidad de vida a su grupo familiar, que no le garantiza el sueldo que reciben en la universidad, “Se está desmantelando la academia. Así como pasa esto en la UCLA pasa en el resto de las universidades del país.” Afirmó Velazquez.

De acuerdo al salario que perciben los profesores universitarios, se ha visto “pulverizado” por la decadente economía del país y el alza del dólar. “Como le exigimos al docente que se mantenga en la universidad, con una una formación de primera, quédate que aquí estas obligado a sacrificarte.” Asimismo dijo “Lamentablemte no lo podemos hacer. Quien pierde es el país, sinohay formación, si no hay formación de relevo, no hay transformación de ningún país”.

En materia de infraestructura, no están adecuados para dar inicio a las clases con normalidad, no cuentan con los servicios públicos primordiales como agua, y el fluido eléctrico, “Si dan un paseo por todos los decanatos, se dan cuesta que no todos cuentan con la mejores condiciones”, Si a esto se le suma el estado de precariedad en el que se encuentra el salario de personal administrativo y obrero, y la ausencia de políticas estudiantes “No hay normalidad para dar el inicio de las clases” finalizó Velásquez.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto