De un problema a una solución: El cerrajero automotriz que te saca de apuros

En un mundo donde un simple descuido puede convertirse en un gran problema, Álvaro Alejandro Palencia se ha convertido en el aliado de quienes se encuentran en aprietos automotrices. Este emprendedor barquisimetano no solo ha hecho de la cerrajería su oficio, sino que también ha demostrado que la rapidez y la efectividad son las claves para brindar tranquilidad a sus clientes.

Todo comenzó a principios de los 2000, cuando la llegada de los sistemas de seguridad con llaves de chip marcó un antes y un después en el mundo de la cerrajería. Palencia, con una visión adelantada, supo aprovechar la oportunidad. «Un tío me llevó a un lugar en Barquisimeto donde hacían llaves y ahí comencé como ayudante», recuerda Álvaro. Desde ese momento, se dedicó a dominar el arte de las llaves, los controles y las ganzúas, herramientas esenciales para solucionar los problemas más comunes.

Para Álvaro, los casos más frecuentes son aquellos en los que la gente deja las llaves dentro del vehículo o cuando estas se parten. Sin embargo, su servicio va más allá de la simple apertura. «Prestamos todo el servicio de reparación y venta de llaves y controles. También tenemos piezas especiales para extraer llaves partidas y escáneres para programar las llaves», explica. Este último punto es fundamental, ya que las llaves vienen «vírgenes», sin información, y es el cerrajero quien debe encargarse de su programación.

Lo que realmente diferencia a Palencia de otros cerrajeros es su compromiso con la urgencia. «Cuando nos llaman para abrir un vehículo, tenemos que estar en cualquier parte de Barquisimeto en menos de 10 o 15 minutos», asegura. Y no es para menos, pues ha tenido que lidiar con situaciones críticas, como abrir vehículos con mascotas o incluso recién nacidos dentro. «Uno con el tiempo y con los años de experiencia ya maneja esa urgencia que tienen los clientes», comenta.

Para Álvaro, la mayor recompensa es la satisfacción del cliente. «Lo más grato es prestar un buen servicio a los clientes, y eso se ve en las recomendaciones que te dan», afirma. Si necesitas de sus servicios, puedes encontrar a Álvaro en la calle 13 entre carreras 23 y 24 de Barquisimeto. También puedes seguir su trabajo en redes sociales como @tecnollavesbarquisimeto en Instagram y TikTok, o contactarlo al 0414-054-1971.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto