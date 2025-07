De la formación al empleo: «Hecho en Iribarren» transforma vidas con apoyo a emprendedores

El programa «Hecho en Iribarren» de la Alcaldía del municipio Iribarren ha consolidado su impacto en la economía local, financiando a 7.295 emprendedores durante sus siete años de gestión. Además de la formación y formalización, la iniciativa ha brindado acompañamiento a 17.963 personas y ha formado a 24.601 emprendedores, demostrando un compromiso sostenido con el desarrollo productivo en el municipio.

En un reciente acto, la alcaldía realizó una importante entrega de equipos y materiales, que incluyen congeladores, hornos eléctricos, máquinas de coser, planchas para sublimar, batidoras, y kits de repostería y uñas. Estos recursos están destinados a beneficiar a mujeres y hombres de las 10 parroquias de Iribarren, con el objetivo de generar empleo e ingresos para numerosas familias.

Los beneficiarios expresaron su agradecimiento y entusiasmo por las oportunidades que estos equipos les brindan. Fernando Soto, quien recibió una moto y un carrito para vender tizana, compartió su emotiva historia: «Recibo la entrega de tan hermoso regalo como es este carro de tizana, ya que me identifico con la tizana y estoy agradecido porque no tengo muchas palabras para expresarme. Hace como un mes me encontré con el gobernador Luis Reyes Reyes y el alcalde Luis Jonás Reyes, ahí se me dio la oportunidad de poder hablar con ellos, y su respuesta fue muy certera y ahora veo que son efectivas y rápidas».

Por su parte, Rosa Pereira recibió un congelador que había solicitado hace un mes. «Hoy recibo un congelador, el cual pedí hace un mes y gracias a Dios y a la alcaldía por entregármelo. Soy emprendedora, vendo tetas y helados en mi hogar y esto me ayuda muchísimo», afirmó.

María Andrade, beneficiaria de un kit de uñas, destacó la formación recibida: «Soy beneficiaria de un kit de uñas, el cual utilizaré para dedicarme formalmente a mi trabajo. Yo hice el curso directamente en Hecho en Iribarren y hoy me otorgaron este beneficio».

Finalmente, Raider González, quien recibió una plancha para sublimación, explicó cómo esta herramienta complementará su negocio: «Yo ya tengo un taller de confección, trabajo con uniformes y ropa deportiva. Ahora con esto, me beneficia bastante a la hora del diseño gráfico, ya que me completa más el área para pintar la ropa».

La entrega de estos equipos no solo representa una inyección de capital en los emprendimientos locales, sino que también refuerza el compromiso de la Alcaldía de Iribarren en fomentar la autonomía económica y el desarrollo sostenible en la región, a través de programas que brindan herramientas tangibles y apoyo constante a la comunidad emprendedora.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto