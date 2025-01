De Ciudad Bolívar a Barquisimeto: El homenaje de Juvenal Capella a la Divina Pastora

Desde tempranas horas de la mañana, Juvenal Capella, un devoto de 73 años originario de Ciudad Bolívar, se unió a la multitud que participó en la Carrera Devocional en honor a la Divina Pastora. Con una determinación admirable, Capella ha hecho este recorrido durante los últimos siete años, desafiando las adversidades físicas que ha enfrentado.

«Vengo de Ciudad Bolívar, tengo ya 7 años viniendo. El domingo cumplí 73 años, tengo un clavo en la pierna y eso no me detiene«, compartió el septuagenario con una sonrisa. A pesar de sus lesiones, que lo han llevado a cambiar su rutina de trote por marcha olímpica, su espíritu sigue intacto. «Si tienes un cuerpo sano, tienes una mente sana«, afirmó mientras se preparaba para participar en el evento.

Capella también reveló su conexión personal con la región: «Me casé con una guara y mis hijos viven por aquí, cerca del estadio Chino Canónico«. Su objetivo es claro: «Quiero llegar a Santa Rosa; después me voy para mi casa, me visto de Nazareno y hago la procesión«.

En un emotivo momento durante su participación, Juvenal hizo un llamado a la Divina Pastora: «Le pido que saque a Venezuela de la crisis«. Su fervor y dedicación son un testimonio del profundo sentido de fe y esperanza que caracteriza a los devotos que se congregan cada año para rendir homenaje a esta figura religiosa.

La carrera no solo representa una manifestación de fe, sino también una celebración de la resiliencia y el compromiso de quienes buscan mantener vivas las tradiciones culturales y espirituales del país. La historia de Juvenal Capella es solo una entre muchas que reflejan el amor y la devoción hacia la Divina Pastora en esta significativa celebración.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto