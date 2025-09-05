De Barquisimeto para el mundo: Uniformes de LUFERICORD visten al Team Béisbol Venezuela

Enalteciendo el talento regional, la empresa larense LUFERICORD fue la encargada de confeccionar los uniformes del Team Béisbol Venezuela U15, equipo que se alzó con el campeonato panamericano. Este logro no solo llena de orgullo a la nación, sino que también pone como foco el talento y la calidad de la industria local.

«Para nosotros como empresa es un gran honor que nuestros uniformes hayan llegado tan lejos. Es un sueño que empezó hace 13 años», expresó Luis Ríos, propietario de LUFERICORD, con gran emoción. El equipo venezolano estrenó la indumentaria de la empresa durante el campeonato donde se coronó campeón, lo que convirtió la victoria en un motivo de celebración aún mayor.

Ríos confesó que vestir a la selección nacional es una «responsabilidad enorme», debido a la pasión que el venezolano siente por el béisbol. «Es un tema súper delicado y complejo, porque para nosotros es un compromiso grande hacer piezas que estén a la altura de esa responsabilidad», añadió.

El mayor reto para la empresa fue la adaptación a una disciplina tan exigente como el béisbol, pero la experiencia de 13 años les permitió cumplir con los estándares de calidad sin problemas. Los uniformes destacaron por el uso de los colores nacionales: el azul y el vino tinto, los cuales son un motivo de orgullo para la empresa.

En un encuentro con los campeones, Ríos compartió la anécdota de un jugador que se deslizó en tercera base y el uniforme «quedó intacto», lo cual confirma la calidad y durabilidad de sus prendas.

Desde local, ubicado en la carrera 21 entre calles 19 y 20 en Barquisimeto, LUFERICORD hace un llamado a las academias y equipos deportivos a confiar en su trabajo. «Somos la casa que está vistiendo al Team Béisbol Venezuela y por ende, podemos vestirles a ustedes y llevar esa uniformidad al máximo nivel», afirmó Ríos.

El próximo objetivo de la empresa es continuar innovando con nuevas tecnologías y telas que hagan los uniformes más completos y competitivos, con la meta de vestir a la selección nacional de fútbol en el futuro. Puedes conocer más sobre la empresa a través de sus redes sociales @lufericord.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto