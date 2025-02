De Barquisimeto a Madrid: El sueño de Anthoni Castillo

Anthoni Castillo, un joven talento de 16 años oriundo de Barquisimeto, estado Lara, ha dado un gran paso en su carrera futbolística al unirse al Periso Fútbol Club en Madrid, España, academia que mantiene un convenio de colaboración con el Real Madrid en su programa de fútbol base.

Castillo, quien se desempeña como Lateral Derecho, llegó a España con el sueño de convertirse en futbolista profesional, un anhelo que ha cultivado desde sus inicios en la Academia Rey de Lara. Con este equipo, el joven futbolista se coronó campeón en la Liga FutVE Junior del año 2023, demostrando su talento y dedicación en el terreno de juego.

«Jugué en Venezuela con la Academia Rey hasta la Liga Futve Junior 2024 con la Sub 16. Aquí en Madrid cada semana entreno y me preparo físicamente«, expresó Castillo, quien también se destaca como estudiante, demostrando su compromiso tanto en el deporte como en su formación académica.

El apoyo familiar ha sido fundamental en el desarrollo de Anthoni. «Ellos me apoyan, me ayudan en todo lo que necesito y me dan mucho ánimo para continuar. Me han enseñado que lo importante es disfrutar y ser feliz en cualquier actividad que realice. Yo seguiré trabajando por nuestro futuro«, concluyó el joven futbolista, agradecido por el respaldo incondicional de sus seres queridos.

Con su talento, dedicación y el respaldo de su familia, Anthoni Castillo se abre camino en el competitivo mundo del fútbol europeo, llevando consigo el orgullo de su tierra natal y el sueño de alcanzar el éxito en el deporte que ama.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto