De aprendiz a soñador: El barquisimetano que construye su taller «bloque a bloque»

En el corazón del barrio La Vega, en la parroquia Unión de Iribarren, hay una historia de esas que nos recuerdan que la constancia y el trabajo duro rinden sus frutos. Una historia que se construye, literalmente, bloque a bloque. Su protagonista es Wilmer José Rivero Yépez, un barquisimetano que, a punta de esfuerzo, está levantando su propio taller de sistemas hidráulicos, justo en el mismo lugar que lo vio nacer.

Wilmer tiene gran parte de su vida dedicada a este oficio. Forjó su conocimiento durante 28 años, comenzando en un taller en la carrera 42, donde un ingeniero le enseñó los secretos del oficio y, más que eso, lo impulsó a emprender. «Cuando dejé de trabajar con él me dio parte de las herramientas que tengo y me aconsejó que continuara trabajando con sistemas hidráulicos porque era lo que yo mejor había aprendido a hacer», recuerda Wilmer. «Y aquí estoy, quiero seguir avanzando».

La decisión de independizarse no fue fácil, pero sí necesaria. «Cuando trabajaba en los otros talleres solo ganaba lo de la semana y no me alcanzaba para comprar la comida», explica. La necesidad se convirtió en el motor para abrir su propio espacio hace ya 7 años. «Gracias a Dios, de aquí saco para poder comprar comida para la casa de mi mamá, de mi hermana. Tengo una hija de un año y ahí voy, poco a poco, trabajando para terminar mi taller».

El día de Wilmer empieza temprano. A las 6 de la mañana ya está abriendo las puertas, listo para recibir a sus clientes. «Saco los gatos y los coloco en la orilla de la acera, de manera que no le moleste a nadie», explica con la humildad de quien cuida los detalles. Su jornada se extiende hasta las 6 de la tarde, siempre enfocado en su trabajo.

Hace unos dos años, Wilmer inició la construcción de lo que será su taller definitivo. Nos cuenta que lo hace «bloque a bloque», con paciencia y mucha inventiva. Primero, comprando los materiales con sus ahorros. Luego, haciendo un tipo de «trueque» con sus clientes: «Él me hizo la pared y yo le hacía trabajos de reparación de algunos gatos». Esa solidaridad no es solo un trato, es un principio de su negocio. «A veces me dicen: ‘solo cargo 10 dólares’, y yo se los recibo. Yo no dejo ir a ningún cliente».

Al preguntarle cómo se imagina su taller en un futuro, una sonrisa se dibuja en su rostro. «¡Naguara! Lo veo como un taller de verdad, con el aviso afuera y todo por lo legal, cobrando lo justo para que me siga llegando trabajo».

Es la visión de un emprendedor que, desde un barrio barquisimetano, nos enseña que los sueños se construyen con ladrillos, con herramientas y, sobre todo, con la convicción de no rendirse. La historia de Wilmer es la historia de muchos larenses, una que se escribe día a día con el sudor y la esperanza de un futuro mejor.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto