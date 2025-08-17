Daniel Ceballos pidió a opositores distanciarse de María Corina Machado porque la clandestinidad y subversión no dan resultados

El dirigente de Arepa Digital aseguró que las acciones agresivas contra el país solo demuestran una «conducta incivilizada».

El dirigente político del partido Arepa Digital, Daniel Ceballos, pidió este viernes a opositores distanciarse de María Corina Machado ya que las acciones subversivas y la clandestinidad no producen resultados.

Así lo recomendó Ceballos durante el podcast «Juntos pero No Revueltos», a quienes siguen la ruta electoral . Además, aseguró que las acciones que lleva a cabo Machado, que provocan «sanciones, solicitudes de intervención militar, agresiones contra la economía» y que guían a ponerle «precio a la cabeza de Maduro» reflejan una «conducta incivilizada que no lleva a nada».

En ese sentido, el líder criticó a MCM por sabotear los intentos de la oposición de participar en las elecciones realizadas con anterioridad en el país para lograr un cambio democrático.

Más adelante en la entrevista, Ceballos ratificó que «Estados Unidos continuará sus negocios petroleros con Maduro» y que Edmundo González ni MCM tienen algún poder para impedirlo.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión