¿Culpable? Eric Kay acusado de trafico y muerte de Tyler Skaggs

El señor Eric Kay pasó de tener un buen trabajo con los Angelinos de Anaheim a ser acusado por la muerte de uno de sus lanzadores, Tyler Skaggs.

Leer Tambien: La dura confesión del Kun Agüero sobre su corazón

Eric Kay es acusado como el presunto suministrador de los medicamentos que usó Tyler Skagss para suicidarse en aquel Hotel de Dallas.

“Última hora: el gobierno apoya su caso en EE. UU. contra Eric Kay. Kay está acusada de distribuir opioides y causar la muerte de Tyler Skaggs” informó T.T Quinn.

El gobierno de los Estados Unidos comenzó una investigación profunda para determinar si había un culpable detrás de la muerte de Skaggs, investigando vuelos, mensajes, y los últimos movimientos que hizo Tyler antes de morir.

Al final descubrieron que dentro de los Angelinos de Anaheim había una persona que ayudaba a los jugadores a conseguir drogas y sustancias que no le hacen bien al cuerpo. tras descubrir a Eric Kay posiblemente salvan la vida de mas jugadores que no sean muy amigos de las drogas o que no sepan manejarlas.

elfildeo.com