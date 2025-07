Si has salido a la calle últimamente, seguro te diste cuenta de algo, parece que media Barquisimeto anda con tos. No es una exageración; escuchar a alguien toser a tu lado en la cola del pan, en el trabajo o en el transporte público se ha vuelto tan común como el calor de mediodía. El equipo de Noticias Barquisimeto se puso la tarea de investigar qué está pasando y consultó a la neumonóloga Yuliceth Marrufo para entender este fenómeno que nos tiene a todos preocupados.

El clima de Barquisimeto, nuestro gran culpable

Según la Dra. Marrufo, la respuesta a tanto estornudo y carraspera está en algo que los larenses conocemos muy bien: nuestro clima. Barquisimeto es una ciudad de extremos, donde las mañanas pueden ser frescas con temperaturas alrededor de los 20 °C, pero al mediodía el termómetro se dispara por encima de los 30 °C.

«Ese cambio de temperatura tan brusco impacta directamente en nuestras vías respiratorias, generando cierta irritación», explica la especialista en el área respiratoria de niños y adultos. Nuestras gargantas y pulmones no se dan abasto para adaptarse a tanto sube y baja de grados en un mismo día.

El polvo, el humo y hasta los fertilizantes

Pero el clima no es el único factor en esta ecuación. La Dra. Marrufo también nos recuerda que hay otros elementos que ya forman parte de nuestro ambiente y que nos afectan, a veces sin darnos cuenta. El famoso «polvo del Sahara, que llega en ciertas épocas del año», es un irritante conocido.

Además, los barquisimetanos que ya tienen sus años recordarán cómo la quema de caña o las minas de cemento que rodeaban la ciudad también contribuían a contaminar el aire. Y a esto se le suma un dato curioso y preocupante: «Barquisimeto tiene una de las poblaciones con más casos de asma en comparación con otras ciudades del país.»

La neumonóloga nos cuenta que esto podría tener relación con las poblaciones agrícolas que rodean la ciudad. «Un factor importante podría ser la utilización de fertilizantes o venenos que son comunes en la siembra», comenta. Aunque todavía no hay estudios concluyentes, esta es una teoría que los especialistas consideran seriamente.

Las lluvias también tienen su cuota de culpa

Si pensabas que las lluvias de las últimas semanas solo refrescaban el ambiente, piénsalo de nuevo. La Dra. Marrufo nos confirma que la llegada de la temporada de lluvias después de un año de sequía como el 2024 tiene un impacto directo en nuestra salud respiratoria.

«Cuando comienzan las lluvias vienen las recaídas», asegura. Esto se debe, en gran parte, a algo tan simple como« mojarse y quedarse con la ropa húmeda por mucho tiempo«. Así que, si te agarró un palo de agua desprevenido, lo mejor es que te cambies lo más pronto posible para evitar un resfriado que termine en una tos interminable.

El consejo de la doctora: no te confíes

La recomendación principal de la Dra. Marrufo es clara y directa: no te confíes. Solemos pensar que una tos pasajera no es nada grave, pero si no mejora con los días, es momento de buscar ayuda profesional.

«Siempre le digo a los pacientes que esperaron mucho tiempo para consultar y, por supuesto, hubo una complicación asociada», explica. Si tomaste algún jarabe o remedio casero y no ves mejoría, lo mejor es que te acerques a un médico, ya sea un especialista en vías respiratorias o tu médico de cabecera. Es la única forma de evitar que una simple tos se convierta en algo más complicado.

Así que ya lo sabes, la próxima vez que escuches a alguien toser o sientas esa picazón en la garganta, recuerda que en Barquisimeto, nuestra salud respiratoria está en constante batalla contra el clima, el ambiente y ahora también las lluvias. Cuidarse y consultar a tiempo es la mejor defensa.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto