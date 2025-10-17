Cuerpo de Bomberos de Iribarren atiende 2 incendios de vegetación en la zona centro y oeste de Barquisimeto

La División de Combate de Incendios del Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren, perteneciente a las estaciones Central y Oeste, atendieron emergencias por incendios de vegetación en la Av. Ribereña con calle 38 y en la Av. Antonio Benítez Méndez, específicamente en terrenos adyacentes al Instituto de Ferrocarriles del Eje stado (IFE).

El General Víctor Montero, Comandante de la institución bomberil, indicó que se desplegaron dos equipos en las unidades cisternas CB-53 y CB-58 para sofocar las llamas, atendiendo al llamado de las comunidades afectadas, comisiones al mando de la S/M (B) Sugeidi Carmona y la S/1 (B) Edilcar Alvarado.

Montero explicó que los Bomberos de Iribarren se encuentran preparados para atender este tipo de situaciones que se están presentando en el perímetro de la ciudad, ofreciendo respuesta oportuna e inmediata.

Prensa Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren

Hender «Vivo» González