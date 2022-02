Cuentas bancarias de Águilas Cibaeñas de la Liga Dominicana son embargadas

Cuentas bancarias de Águilas Cibaeñas son embargadas.

Las cuentas bancarias de la exitosa franquicia de la Liga Dominicana Profesional de Beisbol, las Águilas Cibaeñas, fueron embargadas según Arcenio Minaya.

Remolata NET, informa que la señora Clara Luz Pichardo Cabrera, quien era esposa del fallecido Luichy Sánchez esta haciendo una demanda, Sánchez era el principal accionista de las Águilas Cibaeñas durante muchos años.

Arcenio Minaya es el abogado de la señora Clara Luz PIchardo, quien acaba de confirmar que mañana 8 de febrero del 2022 se iniciara el proceso legal.

Ahora las Águilas Cibaeñas no pueden mover ni un centavo de dicha cuenta bancaria, no pueden hacer nada con dicho dinero hasta no ver que sucede.

Minaya dijo que dicha demanda no es inventada, que todo va muy en serio, ademas señaló que hay mas inmuebles y propiedades involucradas.