Cuba repudia ataques del presidente de EEUU. Donald Trump a la “esencia” de las Naciones Unidas

Canciller cubano califica de ofensivas las declaraciones de Trump hacia la ONU, critica la inclusión de su país entre los patrocinadores del terrorismo y agradece el respaldo de Brasil ante las sanciones de EE.UU.

En medio del debate de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a dirigir críticas contra la organización multilateral, cuestionando su papel en la política internacional. Sus palabras provocaron reacciones inmediatas, entre ellas la del canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, quien denunció que los ataques constituyen una agresión directa a los principios fundacionales de la ONU.

Leer También: Canciller Yván Gil: Informes de la ONU certifican a Venezuela como territorio libre de cultivos y producción de droga

A través de su cuenta oficial en la red X, Rodríguez Parrilla afirmó que la arremetida del mandatario estadounidense representa un ataque a la esencia de la ONU como organismo internacional más universal y democrático. Señaló que las declaraciones de Trump desconocen los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, en particular el concepto de igualdad soberana entre los Estados.

El Ministro de Relaciones Exteriores también rechazó de manera categórica que Cuba figure en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo, una medida que La Habana considera injustificada y lesiva para su pueblo. La inclusión en esa lista implica restricciones financieras, comerciales y diplomáticas que afectan directamente la vida cotidiana de los cubanos.

En su mensaje, Rodríguez Parrilla expresó agradecimiento al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por sus palabras de solidaridad hacia Cuba, destacando la hermandad entre ambos pueblos. Subrayó que el respaldo de Brasil refleja el rechazo internacional a las sanciones unilaterales y a las políticas de exclusión.

Agradecemos al Presidente @LulaOficial, hermano del pueblo cubano, sus palabras de solidaridad con nuestro país.



«Es inaceptable que #Cuba figure en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo».



Al pueblo brasileño un abrazo fraternal del cubano. pic.twitter.com/NV2qdXGrFE— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 23, 2025

El pronunciamiento del jefe de la diplomacia cubana se suma a las críticas de diversos Gobiernos y sectores sociales que, en los últimos años, han cuestionado las medidas estadounidenses contra la isla. El tema vuelve a situarse en la agenda internacional en un momento de creciente tensión en la Asamblea General de la ONU.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur