Cuatro años de aguas servidas afectan a vecinos y comerciantes de El Cují

Una preocupante situación de salubridad y afectación económica viven los habitantes y comerciantes del sector El Diamante en El Cují, específicamente en la Intercomunal Barquisimeto-Duaca. Los vecinos denuncian tener más de cuatro años lidiando con un persistente problema de aguas servidas que emanan de una fuente y se desplazan continuamente, afectando no solo a los negocios de la zona, sino también a las comunidades aledañas.

La gravedad del problema radica en el impacto diario que tiene sobre el comercio local. Alexander Martínez, un comerciante del sector conversó con el equipo de Noticias Barquisimeto y expresó la frustración colectiva por la falta de respuesta de las autoridades.

«Por aquí no se ha apersonado nadie a reparar eso,» lamentó Martínez. «Aquí es fuerte porque al mediodía los olores son más fuertes, esto es una zona comercial y los clientes se quejan y a veces no vienen a comprar.»

El hedor nauseabundo, intensificado por el calor del mediodía, ha comenzado a ahuyentar a la clientela, impactando directamente las ventas y la sostenibilidad de los negocios. Los comerciantes han tomado acciones para visibilizar el problema: «Nosotros nos hemos reunidos como comerciantes y se le ha hecho el llamado a las autoridades, pero no hemos tenido respuestas, nos está afectando el comercio,» afirmó Martínez.

Ante la prolongada inacción, el comerciante reiteró el clamor de la comunidad a los entes competentes para que atiendan la emergencia. «Le agradecemos que vengan y nos solucionen este problema que tenemos aquí con las cloacas,» finalizó Martínez, esperando una pronta intervención que ponga fin a la crisis sanitaria y económica que asfixia a El Diamante.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto