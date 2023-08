Cuarta jornada quirúrgica oftalmológica atendió 158 pacientes con éxito

158 cirugías de manera gratuita y con total éxito se realizaron durante la cuarta jornada de intervenciones quirúrgicas de cataratas del 2023 a través del Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES) en conjunto con la Misión Milagro.

“Hemos culminado de manera exitosa esta jornada de la Misión Milagro devolviéndole la vista a estas personas de manera gratuita gracias al esfuerzo de nuestro presidente Nicolás Maduro y el alcalde Luis Jonás Reyes Flores, quienes hacen posible tan hermosa labor de mejorar la salud visual de nuestro pueblo y lograr así mejor la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familias”, así lo informó Alice Urdaneta, presidenta del IMDES.

Volver a ver la vida

Mario Alvarado paciente atendida en esta jornada, quien padecía miopía magna degenerativa y cataratas en ambos ojos, expresó: “Estoy muy feliz porque ya estoy viendo bien, agradezco a la gestión del alcalde Luis Jonás Reyes ya que con esta operación pude recuperar mi visión, voy a poder trabajar nuevamente y realizar mis actividades cotidianas, esta cirugía que tanto necesitaba no me la había podido realizar ya que no cuento con los recursos necesarios para cubrir este gastos además de ser esta una cirugía más compleja la cual ameritaba la colocación de lentes intraoculares especial por mi patología”.

