¿Cuantos años pueden llegar a vivir los loros?

Hay loros que pueden vivir varias décadas. Pese a que en los animales la longevidad suele estar vinculada a un tamaño corporal más grande, los loros a menudo viven tanto como las aves más grandes y mucho más que las de un tamaño comparable. Esta podría ser la razón detrás de su larga vida.

En general, las aves suelen vivir mucho más tiempo que los mamíferos del mismo tamaño. «Esto se debe probablemente a que pueden volar y escapar de los depredadores», a diferencia de los mamíferos que solo se desplazan por la tierra, explicó el autor principal del estudio, Simeon Smeele, ecologista evolutivo del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal en Radolfzell, Alemania.

En el caso particular de los loros, su impresionante inteligencia podría ser la explicación de por qué logran vivir tantos años, según el estudio publicado en marzo de 2022 en la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Leer también: http://Concentración feminista por la salud reproductiva de las mujeres será este sábado en Caracas

Los loros más longevos viven de 20 a 30 años, en promedio. «Hay otras aves que pueden hacer esto, pero son mucho más grandes. (…) Por ejemplo, un flamenco pesa unas cuatro veces más que los loros de vida más larga, pero tiene aproximadamente la misma esperanza de vida», explicó Smeele, según publica Live Science.

Ya algunas investigaciones anteriores habían sugerido que la longevidad estaba relacionada con el tamaño del cerebro en una variedad de animales. La hipótesis era que los cerebros más grandes les ayudaron a encontrar alimentos o a escapar de amenazas.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores se asociaron con el grupo sin ánimo de lucro de conservación de la vida silvestre Species360. Recopilaron datos de más de 130.000 loros en más de 1.000 zoológicos de todo el mundo. Esta base de datos les ayudó a producir las primeras estimaciones fiables de la esperanza de vida media de 217 especies de loros, lo que representa más de la mitad de todas las especies conocidas.

Las observaciones esquematizaron una gran diversidad en la esperanza de vida de los loros, que va desde un promedio de dos años para el loro de higo hasta un promedio de 30 años para el guacamayo escarlata.

Además, basados en la premisa que sostiene que poseer cerebros relativamente grandes se asocia (erróneamente) con una mayor esperanza de vida, los científicos trabajaron sobre otra hipótesis: que los cerebros relativamente grandes tardan más en crecer y, por lo tanto, requieren una vida útil más larga. Sin embargo, los investigadores no encontraron vínculos entre la longevidad y el tiempo de desarrollo.

Con información de: Sputnik