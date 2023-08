Durante la transmisión en vivo y directo por el canal Somos Televisión, los usuarios presenciaron y escucharon el momento exacto en el cual un vehículo de color blanco, marca Kia, impactó contra uno de los brocales del canal de circulación del Transbarca en la Avenida Venezuela con Bracamonte, al este de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.

El accidente ocurrió a las 8:45 am y a las 9:10 de la mañana, no hubo quien la auxiliara, solo un funcionario que se acercara a disminuir el tránsito en el canal rápido de una de las avenidas más frecuentada de la ciudad. Cabe recalcar que a esa hora, ya se encontraba el personal policial en dicha zona. ”Ella quería maniobrar y el cauchó explotó al impactar con los brocales” comentó una de las personas que transitaba por el lugar.

El automóvil, era conducido por una mujer que al bajarse posteriormente a la explosión de una llanta, estaba desorientada e impactada. Sin embargo, allí llegaron algunos ”héroes” que no usan capas y que tampoco poseen apodos de los comic, son periodistas preparados, camarógrafos responsables y un personal capacitado, que sale a diario para darle a la población valiosas informaciones, buscando fuentes, entrevistando, indagando y contribuyendo en el avance del país y dejarle un mensaje al ciudadano.

Cuando toca hacer periodismo y auxiliar a una dama accidentada

Fue el equipo reporteril de Noticias Barquisimeto conformado por Jhonny Silva, Rubén Conde, Daniel Oviedo e Iván Ánzola, que durante la transmitió en vivo y directo por la pantalla de Somos Televisión, acudieron a socorrer a la dama accidentada.

”Cuando yo llegué al sitio a ayudarla, ella estaba desorientada y mareada, la señora se bajó inmediato para sacar el caucho, es por eso que procedo a cambiarlo, pero no había llave de cruces, no obstante aproveché ese instante para decirle que se tranquilizara y esperara a un funcionario policial, porque a Dios gracias no le pasó nada”. Expresó Jhonny ”Totti” Silva asistente técnico de Somos TV

”La señora arrancó desde el semáforo de la avenida Bracamonte, ella ha debido de estar descuidada al momento de manejar, porque con el caucho izquierdo impactó contra los brocales del Transbarca, cuando impacta, el carro se levantó y volvió a caer. Cuando cayó el Kia blanco le explotó el caucho, fue allí donde ella perdió el control por segundos y se detuvo adelante, en ese momento nuestros compañeros tuvieron la valentía de auxiliar a la dama” Explicó Iván Ánzola

Luego haber transcurrido el programa Noticias Barquisimeto desde la Avenida Venezuela con Av. Bracamonte, los fiscales de la Policía Nacional Bolivariana se acercaron al lugar, y a pesar de haber no solo uno, sino dos autos accidentados; Los uniformados no se percataron de ellos y no acudieron a colaborar para disminuir el tránsito en el canal rápido.

Por: Edwin Sports Hevia @edwinhevia