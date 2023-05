“Cuando llueve salimos a esperar que la casa se nos caiga” El drama de los que habitan bajo la Av. Uruguay (+Fotos)

El 27 de marzo del año 2003, la Alcaldía Bolivariana del municipio Iribarren, en manos en aquella época de Henri Falcón, inició la construcción de la Av. Uruguay, para facilitar el acceso desde el centro de Barquisimeto hacia el sector El Manzano, en el sur de la ciudad y también agilizar la circulación por la Av. Ribereña.

En el mes de agosto del 2003, debido a una falla de borde la obra fue paralizada y posteriormente se da su culminación. En el año 2010, ya con Henri Falcón como Gobernador del estado Lara, la vía presentó una nueva falla que fue corregida en su momento.

En el año 2013 se presentaron grandes grietas que afectaban notablemente la vía y la circulación vehicular. Nuevamente la Gobernación de Lara asumió los trabajo y el sector fue reinaugurado en el año 2014 y finalmente en diciembre del 2015 se presentaron fallas definitivas que obligaron al cierre de la vía hasta el presente.

El valor total de la obra fue de USD 2.061.000.000 según cifras de la ONG Transparencia Venezuela, con una ejecución física y financiera del 100%. Hoy en día la gran cantidad de recursos invertidos se perdieron y la avenida pasó a ser un tapón vial, donde solamente algunos motorizados se atreven a circularla.

Se sienten olvidados

René Freitez, habitante del sector Cruz del Sur, debajo de la Av. Uruguay y colindando con la Av. Ribereña, lamenta esta situación y señala que se sienten olvidados por las autoridades gubernamentales: “Aquí hay 80 familias en alto riesgo por lo que ha quedado de la avenida que se sigue desplazando, por eso estamos en riesgo, son 20 años con esta problemática y pedimos auxilio para que nos apoyen y nos ayuden“, apuntó Freitez.

Seguidamente, Freitez explicó que en el Plan Operativo Anual (POA) de este año, la Gobernación del estado Lara en manos actualmente de Adolfo Pereira, estaba el inicio de la recuperación de la Av. Uruguay: “Ya estamos a mitad del 2023 y no hemos visto soluciones del ente gubernamental. Siempre nos dicen que no hay presupuesto y que esto no fue culpa del proceso revolucionario. Seguimos esperando“, señaló.

En este sentido, el habitante del sector explicó que algunas familias fueron beneficiadas con viviendas en el Urbanismo Villa Variquisimeto de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), con casas ubicadas en la frontera entre los municipios Iribarren y Jiménez, algunos optaron por tomarlas, otros no quisieron ir tan lejos y hay un grupo aguardando por la culminación de dichas viviendas asignadas.

“Cuando hay un invierno todos salimos de nuestras casas, no importa la hora. Salimos en shorts porque estamos esperando es que haya un deslave y suframos una tragedia“, lamentó Freitez desde la Av. Uruguay. explicando que esto incluso ha causado un daño psicológico por el drama constante que viven.

Inseguridad y falta de transporte

Los habitantes del sector Cruz del Sur, se ven obligados a subir por veredas improvisadas hasta la Av. Uruguay para poder salir a la Av. Vargas por el cierre de esta importante arteria vial: “Esto es una arteria vial muy importante para el descongestionamiento del centro de la ciudad“, dijo Freitez.

“No tenemos transporte, los carros y buses no se paran aquí abajo por tema de seguridad y hay que subir por trochas que están detrás de los muros para llegar al centro de la ciudad“, manifestó el habitante del sector.

Para finalizar, el vecino aseguró que no poseen luminarias en el sector y la circulación de los entes de seguridad es casi nula: “Aquí nos cuidamos entre nosotros, pero esto nos ha afectado en la inseguridad“, culminó Freitez.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto