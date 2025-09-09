En un mundo donde la sexualidad humana se manifiesta en un amplio espectro, las parafilias son un tema que a menudo se aborda con tabúes y prejuicios. Para arrojar luz sobre esta compleja materia, conversamos con la especialista en psicología clínica Samira Castillo, quien nos ayudó a distinguir entre un simple interés sexual atípico y un trastorno que requiere atención profesional.

Según la experta, la diferencia clave radica en si el comportamiento genera malestar en la persona o más crucial aún, si implica daño a terceros. No toda parafilia es una patología; lo grave ocurre cuando el deseo interfiere en la vida cotidiana del individuo o, peor aún, vulnera la integridad y el consentimiento de otros, como en los casos de pedofilia o exhibicionismo.

Cuando el deseo rompe las reglas: Una mirada a las parafilias

1. ¿Cuál es la diferencia entre una parafilia y un trastorno parafílico?

R: La diferencia radica en que una parafilia es una preferencia sexual atípica que no necesariamente genera problemas clínicos. En cambio, un trastorno parafílico aparece cuando esa conducta provoca malestar significativo en la persona o implica riesgo de daño hacia otros, convirtiéndose en un problema de salud mental.

Me comentabas que la pedofilia entra en la categoría de la parafilias, como otras más, podrías darme la diferencia

2. ¿Cuándo un interés sexual atípico se considera una patología?

R: La pedofilia se incluye dentro de las parafilias porque es un interés sexual atípico. Sin embargo, a diferencia de otras parafilias como el fetichismo, la pedofilia siempre conlleva un riesgo de daño a otros, ya que involucra a menores que no pueden consentir. En este sentido, puede clasificarse como parafilia cuando se limita a fantasías o deseos, pero se convierte en trastorno parafílico cuando esos impulsos se llevan a la acción o causan malestar clínicamente significativo en la persona.

3. ¿Qué factores psicológicos y biológicos pueden contribuir al desarrollo de una parafilia?

R: Un interés sexual atípico se considera una patología cuando genera malestar clínicamente significativo en la persona o implica daño/riesgo hacia otros. Es decir, no toda parafilia es un trastorno, pero se convierte en patológica cuando interfiere con la vida del individuo o vulnera la integridad y el consentimiento de otras personas.

Una mirada a las parafilias

La especialista Samira Castillo explica que el desarrollo de estas conductas tiene raíces tanto psicológicas, como experiencias traumáticas y distorsiones cognitivas, como biológicas, incluyendo factores neurobiológicos y genéticos. Aunque estos trastornos no tienen una «cura» en el sentido de una desaparición total, el objetivo del tratamiento — generalmente terapia cognitivo-conductual — es que la persona aprenda a manejar sus impulsos de manera segura y no perjudicial.

4. ¿Qué tipo de terapia o tratamiento psicológico se utiliza para abordar los trastornos parafílicos? ¿Cuál es el objetivo principal de estos tratamientos?

R: En el desarrollo de una parafilia influyen tanto factores psicológicos como biológicos. Entre los psicológicos se incluyen experiencias traumáticas en la infancia, el condicionamiento sexual, dificultades emocionales y distorsiones cognitivas.

En cuanto a los factores biológicos, se han identificado alteraciones neurobiológicas, desregulación de neurotransmisores y hormonas, predisposición genética y, en algunos casos, lesiones cerebrales. La interacción de estos elementos puede favorecer la aparición de conductas sexuales atípicas.

5. ¿Es posible «curar» un trastorno parafílico o el objetivo es aprender a gestionarlo de manera segura y no perjudicial?

R: El abordaje de los trastornos parafílicos suele realizarse principalmente con terapia cognitivo-conductual, complementada en algunos casos con técnicas aversivas, entrenamiento en habilidades sociales y apoyo farmacológico. El objetivo principal de estos tratamientos es reducir los impulsos y conductas de riesgo, prevenir el daño a terceros y promover un manejo más sano y responsable de la sexualidad, mejorando así el bienestar del paciente y su integración social.

Los trastornos parafílicos no suelen tener una ‘cura’ en el sentido de desaparecer totalmente, ya que se consideran patrones persistentes de la sexualidad. Sin embargo, el tratamiento busca que la persona aprenda a gestionar sus impulsos de manera segura y no perjudicial, reduciendo su intensidad y previniendo conductas de riesgo. El objetivo principal es favorecer el autocontrol, el bienestar del paciente y la protección de terceros.

6. ¿Cómo influye la sociedad en la estigmatización de las parafilias?

R: La sociedad influye en la estigmatización de las parafilias a través de normas culturales y morales que determinan qué conductas sexuales son aceptadas y cuáles se consideran desviadas. Esto genera tabúes, prejuicios y discriminación, lo que puede llevar al aislamiento y dificultar que las personas busquen ayuda profesional. Además, los medios suelen reforzar estereotipos negativos, asociando cualquier parafilia con conductas delictivas, lo que incrementa el estigma.

Parafilias

A medida que la sociedad evoluciona, es fundamental fomentar un diálogo abierto y respetuoso sobre la sexualidad atípica para reducir los estigmas y promover una mayor comprensión, lo que permite a quienes lo necesitan buscar ayuda profesional sin miedo al juicio.

8. ¿Cuáles son las implicaciones legales en Venezuela de las parafilias que involucran a terceros sin consentimiento?

R: En Venezuela, las parafilias que implican intervención de terceros sin su consentimiento constituyen delitos graves. Si involucra violencia, amenazas o hay menores implicados, se tipifica como violación o abuso sexual, con penas que van de 10 a 20 años de prisión según la gravedad y la edad de la víctima. En caso de estupro (abuso a adolescentes sin consentimiento válido), las sanciones varían entre 6 y 18 meses, duplicándose cuando hay corrupción inicial. Los actos lascivos no penetrativos se penalizan con 1 a 5 años. Además, la venta o distribución de pornografía infantil está prohibida y puede conllevar hasta 4 años de cárcel.

9. ¿Qué mensaje final le gustaría enviar a la audiencia de Noticias Barquisimeto para fomentar un diálogo más abierto y menos prejuicioso sobre la sexualidad atípica?

R: Dialogar sobre sexualidad humana, incluyendo las parafilias, requiere responsabilidad y apertura. Es importante comprender que no todo interés atípico constituye un trastorno; lo verdaderamente grave aparece cuando se vulnera el consentimiento o la integridad de otros. Fomentar un diálogo abierto y sin prejuicios nos permite informar, prevenir y acompañar mejor, reduciendo estigmas y promoviendo una sociedad más consciente, respetuosa y empática.

La línea entre una parafilia y un trastorno parafílico es clave: mientras la primera es una preferencia sexual atípica, la segunda se convierte en una patología cuando causa malestar significativo o daño a terceros.

Factores psicológicos y biológicos influyen en su desarrollo, y aunque no tienen una “cura” total, el tratamiento, principalmente la terapia cognitivo-conductual, busca que la persona aprenda a gestionar sus impulsos de forma segura y no perjudicial, protegiendo tanto su bienestar como el de los demás.

Es fundamental un diálogo social abierto para reducir los estigmas que dificultan la búsqueda de ayuda, y es crucial que la ley actúe con firmeza cuando la parafilia se traduce en un delito que vulnera el consentimiento y la integridad de las personas.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / Noticias Barquisimeto