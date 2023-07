¿Cuáles son las 10 mejores películas de la historia? ¡Aquí te lo contamos!

Mediante una elección, por especialistas por parte de 250 ”mejores películas” de todos los tiempos; se dio a conocer el ranking de los 10 mejores filmes de la historia.

En el ranking de 10 películas están los clásicos de los directores de cine como Christopher Nolan, Steven Spielberg y Quentin Tarantino, según la base de datos de los largometraje en español por internet (IMDB) se llevó a cabo la votación que incluyó 250 títulos desde clásicos que va desde el siglo XX hasta las últimas películas estrenadas recientemente en Hollywood como hace pocos años, se estrenó Joker.

En primer lugar encontramos a Sueño de Libertad dirigida por Frank Darabont, de segundo está El Padrino de Francis Ford Coppola, le sigue la segunda parte de este filme El Padrino II; posteriormente, se encuentra Batman El Caballero de la noche por Christopher Nolan, 12 hombres en pugna que fue elaborada en España por el productor norteamericano Sidney Lumet está en el quinto lugar, La Lista de Schindler por parte de Steven Spielberg se encuentra en la sexta posición, mientras que El Señor de los anillos: El Retorno del Rey es la séptima mejor película de todos los tiempos y Avatar como la octava mejor posicionada de la historia del cine.

Aquí te las resumimos, se incluyen filmes de todos los géneros del cine mundial.

Tiempos Violentos de Quentin Tarantino es la novena más importante de ambos siglos y la décima mejor película según los electores, es ‘‘El Bueno, el Malo y el Feo” de Sergio Leone en 1966. ¿Estás de acuerdo con esta lista que seleccionaron los expertos? ¿Cuál quitarías y a qué filme o director agregarías para hacer un mejor top 10?

LAS 10 MEJORES PELÍCULAS DE LA HISTORIA SEGÚN IMDB

1 – Sueño de Libertad (1994)

The Shawshank Redemption: Es una película es dirigida por el director estadounidense de origen húngaro: Frank Darabont, la cual se basa en un hombre inocente es enviado a una corrupta penitenciaria de Maine en 1947 y sentenciado a dos cadenas perpetuas por un doble asesinato.

2 – El Padrino (1972)

El padrino (título original en inglés: The Godfather​) es una película estadounidense de 1972 dirigida por Francis Ford Coppola.

3 – El Padrino 2ª Parte (1974)

Michael Corleone lidera el imperio criminal de su padre, mientras que se recuerda el ascenso al poder del joven Vito.

4 – Batman – El caballero de la noche (2008)

The Dark Knight (El caballero oscuro en España y Batman: El caballero de la noche en Latinoamérica) es una película de superhéroes de 2008 escrita y dirigida por Christopher Nolan, quien tuvo la colaboración de su hermano Jonathan Nolan.

5 – 12 hombres en pugna (1957)

Un hombre mantiene su decisión sobre la inocencia de un presunto asesino aunque es presionado por los otros del jurado.

6 – La lista de Schindler (1993)

Se trata de un empresario alemán Oskar Schindler, miembro del Partido Nazi, pone en marcha un elaborado, costoso y arriesgado plan para salvar a más de mil judíos del Holocausto. El largometraje fue dirigido por Steven Allan Spielberg.

7 – El señor de los anillos: El retorno del rey (2003)

El Señor de los Anillos: el retorno del Rey (título original en inglés: The Lord of the Rings: The Return of the King) es la tercera película de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson y basada en la tercera parte de la obra de J. R. R. Tolkien, El Señor de los Anillos.

8 – Avatar:

El éxito de la película se deriva al trabajo completo de la película. Puesto que fue una de las películas más costosas de la historia del cine y la dirigió el director James Cameron.

9 – Tiempos violentos (1994)

Como todos sabemos a estas alturas, el título Pulp Fiction (Tiempos Violentos) designaba a las novelas y revistas impresas en papel barato (el llamado “pulp” por los impresores), dedicadas a narrar historias de crimen y misterio. Lo que en español llamaríamos “novelas de quiosco” La vida de un boxeador, dos sicarios, la esposa de un gánster y dos bandidos se entrelaza en una historia de violencia y redención.

10 – El bueno, el malo y el feo (1966)

Tres hombres violentos pelean por una caja que alberga 200 000 dólares, la cual fue escondida durante la Guerra Civil. Dado que ninguno puede encontrar la tumba donde está el botín sin la ayuda de los otros dos, deben colaborar, pese a odiarse. Su director fue el guionista italiano Sergio Leone que en 1989 falleció a los 60 años.

Por: Edwin Sports Hevia @edwinhevia