¿Cuál sería el campocorto de Venezuela en el Clásico Mundial?

Venezuela es uno de esos países que han visto nacer y retirarse buenos campocortos, sin embargo, hay cierta incertidumbre sobre quien va a tomar esa responsabilidad en el próximo Clásico Mundial.

Opciones claras:

#1 Miguel Rojas

El SS de los Marlins de Miami, Miguel Rojas, en la actualidad el venezolano más estable en dicha posición. Rojas de 33 años con 6’0 pies y 180 libras,

Rojas no ha ganado guante de oro ni bate de plata en las Mayores, pero eso no significa que no sea bueno en su posición, sino que hay mejores que el.

Miguel posee una defensa nítida, aunque no es una super estrella ofensiva posee las habilidades y veteranía para hacerle daño a cualquier lanzador. Sin embargo, ha sido golpeado un poco por las lesiones en sus dos últimas temporadas.

#2 Elvis Andrus

El veterano de guerras y batallas todavía sigue firme en su campocorto, no es nada malo a la defensiva. A sus 33 años con 6 pies y 210 libras, viene de batear para 243. con 3 jonrones, 37 carreras remolcadas y un bajo OPS de 614 en el 2021.

Andrus es un dos veces all-star y varias veces finalista al guante de oro en la Liga Americana, sin embargo, en sus últimas tres temporadas en la MLB han demostrado cierto declive ofensivo de su parte.

#3 Alcides Escobar

Escobar en su momento fue posiblemente el mejor campocorto venezolano de las Mayores. En el 2015 dos años antes del último clásico mundial ganó guante de oro y fue all-star.

En el 2018 no tuvo una muy buena temporada y le costó irse a Japón a jugar, actualmente pertenece a los Nacionales de Washington luego de firmar por un año garantizado de cara a la MLB 2022, eso luego de recibir la oportunidad con dicho equipo en la segunda mitad de la temporada regular 2021.

¿Con cuál te vas tu?

