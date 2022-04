Cuadro único del 5y6 nacional abona más de 90.000 dólares

La jornada 14 del hipódromo la Rinconada estuvo llena de sorpresas desde el inicio de la tarde, el resultado de esto fue un cuadro único que pagó la suma de Bs. 350.578,60, al cambió oficial unos $79.000, a ese monto hay que sumarle los 300 petros que el INH da como bono a los cuadros únicos.

*Cuadro Único con 6 Aciertos 🎯 hoy 350.578,67+300 PETROS*Que Viva Nuestro Hipismo Venezolano 🇻🇪* pic.twitter.com/J10kDaGl5b — LEONARDO PIRELA (@PIRELAESPINA) April 3, 2022

n la primera válida ganó la primera favorita de la Gaceta Hípica Cañonera Girl, esta fue la única monta de Ferley Infante, y la única presentada por Ademar Rodríguez en la tarde. La yegua reapareció luego de su tercer lugar en la Copa Lucky Cash, que se disputó el pasado mes de diciembre en Camarero, Puerto Rico.

En la segunda válida el presentado de Luis Peraza, quien fue el profesional que más carreras válidas ganó con dos, Míster Cotufa obtuvo el triunfo, dejó un dividendo de Bs. 8,84 a ganador.

La tercera válida marcó la primera gran sorpresa de las competencias válidas, Fior de Lino, con la monta de Abrain Montes, quien duplicó, pues ganó con Lady Zarina en las no válidas, pagó Bs. 33,11.

La cuarta válida, quizás fue la competencia que más cuadros tumbó con el triunfo de Grand Diego, es verdad que el caballo aparecía como segundo favorito de la revista Gaceta Hípica, pero Modric era la línea nacional de la tarde. La carrera fue sumamente emocionante, y en un final de foto el de Cipriano Gil liquidó en plena raya a Jefroes, con la monta de Cindy Carrero.

En la quinta válida Golden Arrow, con un Jonathan Aray que no se da por vencido por la lucha del primer meeting, se quedó con el evento, a pesar de que el dividendo fue de 6,03 era una carrera difícil para acertar.

Antes de partir la última competencia ya no había posibilidad de cuadros con seis en el 5y6 internacional, mientras que en el nacional cinco personas tenían esa posibilidad. Pescopagano en tremenda conducción de Robert Capriles se adjudicó el triunfo y con esto solo un afortunado pego los seis ejemplares.

#Hipismo 🏇| Presentamos los ganadores de las válidas para el 5y6 de la R14 disputada este domingo #3Abr en el Hipódromo #LaRinconada.



👉 ¡Vive y siente la emoción del deporte hípico nacional! 🏇🏾🇻🇪 pic.twitter.com/i66rmSfDKr — OFICIAL INH (@OficialINH) April 3, 2022 Destacable. Jaime Lugo Jr.ganó par de competencias en las carreras no válidas con los ejemplar King Of Success y Wladimir Speed para llegar a 60 triunfos en su carrera y graduarse de profesional.







Cipriano Gil ganó dos competencias, ambas en yunta con Ramón García, para llegar a 14 triunfos, igualado con Robert Capriles en la cima del primer meeting.

Resultados en La Rinconada

1a. Carrera – 1.300 metros – 78”4

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Lyndacarter (5) 53 C. Gil 13,99

2 Sweet Champ (1) 53 M. Ibarra

3 My Skilling Mate (8) 54 J. Aray

4 Princess Abarrio (3) 53 F. Velásquez

5 Chipis Time (6) 53 F. Quevedo

Div: G: 13,99. P: 4,81 y 3,48. Exacta: 119,21. Trifecta:

81,81. Superfecta: 167,49.

2a. Carrera – 1.300 metros – 80”1

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 King of Success (10) 51 J. Lugo Jr. 6,60

2 Hakugei (6) 50 Abr. Montes

3 Lifesttar (7) 53 R. Capriles

4 The Unshakable (4) 53 J. Navas

5 Antetokoumpo (8) 53 J. Lugo

Div: G: 6,60. P: 2,29 y 10,43. Exacta: 178,09.

Trifecta: 109,97. Superfecta: 80,46. Ret: 2-3-5

3a. Carrera – 1.300 metros – 79”1

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Lady Zarina (2) 50 Abr. Montes 5,62

2 De Rous (6) 56 J. Aray

3 Bisgogna Tischiare (3) 53 L. D. Ávila

4 Templada (1) 53 C. Gil

5 Queen Valentina (7) 53 A. Arévalo

Div: G: 5,62. P: 2,36 y 2,59. Exacta: 14,09. Trifecta:

37,07. Superfecta: 61,78. Ret: 5

4a. Carrera – 1.300 metros – 79”

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Wladimir Speed (4) 53 J. Lugo Jr. 16,01

2 Cassiusclay (8) 52 Abr. Montes

3 Catire Will (3) 55 F. Quevedo

4 Ironhide (7) 54 C. Gil

5 Gran Moto (5) 53 J. L. Pérez

Div: G: 16,01.P: 6,25 y 2,72. Exacta: 44,24. trifecta:

110,72. Superfecta: 117,81. Ret: 1

5a. C. (1a 5 y 6) – 1.400 metros – 85”3

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Cañonera Girl (9) 54 F. Infante 7,57

2 Queen of Success (5) 51 J. Lugo Jr.

3 Quiboreña (14) 50 Abr. Montes

4 Catira Dniela (1) 53 A. Chirinos

5 Villacurana (12) 53 J. Aray

Div: G: 7,57. P: 6,62 y 2,55. Exacta: 31,19. Trifecta:

147,79. Superfecta: no hubo. Pool de Cuatro: 1.827,15.

6a. C. (2a 5 y 6) – 1.300 metros – 80”4

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Mister Cotufa (11) 53 M. Ibarra 8,84

2 Gold Water (5) 3°Sub. 52 Abr. Montes

3 Competente (6) 2°D. 53 G. J. Cordero

4 Gran Weston (4) 53 J. Lugo

5 Arrow (10) 50 C. Carrero

Div: G: 8,84. P: 5,24 y 2,87. Exacta: 27,99. Trifecta:

53,37. Superfecta: no hubo. Triple Apuesta: 420,77.

Doble Perfecta: no hubo. Ret: 9

7a. C. (3a 5 y 6) – 1.400 metros – 88”1

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Fior de Lino (6) 50 Abr. Montes 33,11

2 Waltz Time (10) 54 F. Quevedo

3 Flama Success (5) 53 R. Capriles

4 Money Is Money (12) 53 A. Castellanos

5 Mamba Mentality (3) 52 J. Lugo Jr.

Div: G: 33,11. P: 10,77 y 4,64. Exacta: 245,15. Trifecta y

Superfecta: no hubo.

8a. C. (4a 5 y 6) – 1.100 metros – 66”2

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Grand Diego (4) 53 C. Gil 12,48

2 Jefroes (10) 50 C. Carrero

3 Modric (3) 55 R. Capriles

4 Bitcoin (11) 50 D. Dellan

5 The Agent (5) 53 J. L. Pérez

Div: G: 12,48. P: 5,28 y 9,33. Exacta, Trifecta y

Superfecta: no hubo. Ret: 12

9a. C. (5a 5 y 6) – 1.100 metros – 66”2

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Golden Arrow (8) 54 J. Aray 6,03

2 Flor del Teide (11) 55 J. Lugo Jr.

3 Strength Coraima (13) 53 J. Lugo

4 De Nené (7) 53 R. Capriles

5 Sankalpa (9) 53 J. Herrera

Div: G: 6,03. P: 5,26 y 4,41. Exacta: 40,97. Trifecta:

70,60. Superfecta: 99,60. Ret: 110a. C. (6a 5 y 6) – 1.400 metros – 83”2



Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Pescopagano (2) 53 R. Capriles 7,33

2 Suanfonson (14) 53 E. Arévalo

3 Aktolgali (1) 53 F. Quevedo

4 Aventador (8) 50 K. Aray

5 Kingston (7) 55 B. Parra

Div: G: 7,33. P: 2,78 y 4,27. Exacta: 63,48. Trifecta:

214,75. Superfecta: no hubo. Triple Apuesta: 814,88.

Súper Pool de Cuatro: 9.254,52. Doble Perfecta: 12,64.

Loto: 113,28. Ret: 11

Monto del 5 y 6 Nacional: Bs. 876.446,50

Dividendos

1 cuadro con 6 aciertos a Bs. 350.578,67

32 cuadros con 5 aciertos a Bs. 3.286,67 c/u.

Monto del 5 y 6 Internacional: $ 23.795,10

Dividendos

Meridiano