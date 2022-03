Cristiano-Messi: vidas nuevas

El portugués y el argentino afrontarán una segunda temporada diferente. El United y el PSG cambiarán de entrenador y ambos tendrán mayor protagonismo.

Cristiano Ronaldo y Leo Messi fueron los protagonistas de los últimos días del pasado verano con uno de los mercados de traspasos más convulsivos de la historia. El portugués puso fin a sus rutas por clubes europeos y decidió volver al lugar donde empezó todo: el Manchester United. El argentino ejecutó el camino a la inversa: dejó su casa y se lanzó en busca de una aventura nueva con 34 años.

Dos estrellas mundiales en busca de nuevos retos y títulos. Por ahora la jugada no ha salido como esperaban, pero a los dos se les presenta un año nuevo, con planes diferentes, proyectos más a su estilo y más asentados en sus clubes.

Messi: la piedra angular tras el adiós de Mbappé

El argentino ha vivido una temporada complicada en su primer año en el Paris Saint Germain. Llegó con el tiempo justo a París para prepararse y no fue hasta noviembre cuando encadenó más de dos partidos seguidos. Después el coronavirus taponó la progresión tras el parón por Navidad y desde entonces lo ha jugado prácticamente todo excepto el último partido ante el Mónaco por una gripe. Más allá de las lesiones, Messi ha intentado luchar contra el cambio de estilo que supone el PSG respecto al Barcelona. Un juego más al contragolpe ha dejado un Leo más asistente que goleador (11 asistencias y 7 goles). En otras palabras, Messi ha sido más un gregario y el año que viene se busca al Messi ejecutor.

La marcha de Mbappé al Real Madrid hará sin lugar a duda que el PSG reconozca a cara descubierta que el argentino es la piedra angular del proyecto. De hecho, tampoco está asegurada la continuidad de Neymar. Según ha podido saber AS, el PSG presiona de manera indirecta para que el brasileño busque una salida después de ver que no termina de explotar en la capital francesa y percibe el sueldo más alto de la plantilla.

Todo a Zidane

La nueva vida de Leo no pasará solo por ondear la bandera tras las salidas de otras estrellas. El club tiene en mente una reestructuración completa. Por ahora, Al-Khelaïfi seguirá al frente a las ordenes de Qatar, pero Leonardo no está tan claro que corra la misma suerte. Peor se le presenta el futuro a Pocehttino, que saldrá al término de la temporada como muy tarde. Aquí entra en juego el primer gran plan del PSG: convencer a Zidane. Con el francés, Leo también respirará ya que el fútbol del exentrenador del Real Madrid no se basa tanto en el contragolpe como el de Pochettino. La primera gran tarea será convencer a Zidane, que no será fácil por su pasado marsellés. Y una vez conseguido ese gran reto llegarán los jugadores nuevos del corte de ‘Zizou’, que casarán más con el estilo de Messi.

Cristiano y ¿Luis Enrique?

Cristiano Ronaldo ha decidido continuar en el Manchester United la próxima temporada y cumplir el año de contrato que le queda, como ya adelantó As el pasado 17 de marzo. A pesar de las especulaciones sobre su futuro, incluso relacionándole con el Oporto (opción “imposible”, según su entorno), la salida de Ralf Rangnick y la promesa de construir un proyecto ganador a su alrededor ilusionan al crack portugués.

En este sentido, el United trabaja en el fichaje de Harry Kane para formar un tándem letal de ataque. También es clave el técnico que vaya a ocupar el banquillo de Old Trafford. En las casas de apuestas inglesas el favorito es Erik Ten Hag, técnico del Ajax. Sin embargo, a Cristiano le gustaría que el elegido fuera Luis Enrique.

El estilo y la personalidad ganadora del seleccionador nacional tienen cautivado al portugués. En noviembre Luis Enrique ya fue preguntado por este hecho, pero se lo tomó a broma y en este último parón no ha dejado nada claro sobre su futuro. Ahora empiezan a surgir rumores sobre una posible salida del asturiano de la Selección. Este hecho podría estar relacionado con un presunto interés del United. Hasta el propio presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha tenido que salir al paso de esos rumores, asegurando que hay un acuerdo para que el seleccionador continúe hasta el Mundial de Qatar.

