Cristiano (CR7) Ronaldo no se enfrentará al Atlético de Madrid en Oslo pero apunta al Rayo en Old Trafford

El portugués no se ha desplazado a Oslo con la expedición mancuniana para medirse mañana al Atlético, pero sí jugará ante el Rayo con este mensaje: “El domingo juega el rey”.

No habrá duelo del morbo en Oslo. Cristiano Ronaldo seguirá con su puesta a punto en Mánchester y no se ha desplazado con la expedición inglesa para el duelo amistoso contra el Atlético. Eso sí, en redes indicó que “el rey juega el domingo”, en alusión al amistoso del United contra el Rayo en Old Trafford. El nombre del portugués ha acaparado todos los focos después de presentarse como una opción para la delantera Colchonera, ya que su obsesión pasa por jugar la Champions.

Pero, en las últimas horas, la ‘operación Cristiano’ parece frenarse… al menos por el momento. Enrique Cerezo dejaba claro que (Manuel Molina es la última pieza que buscariamos), durante la presentación del lateral argentino. Y el propio Cristiano (CR7) Ronaldo contestaba en redes sociales y se reía ante la pancarta de la afición colchonera indicando que no sería bienvenido en el equipo. Si el nombre del portugués puede estar sobre la mesa de ambas directivas, no estará sobre el césped.

Ten Hag ha citado a 21 futbolistas para el encuentro contra el Atlético, con las grandes novedades de los recién incorporados Lisandro Martinez y Christian Eriksen, pero su gran estrella no aparece en la lista. La nómina de delanteros del United está compuesta por Anthony Elanga, Anthony Martial, Marcus Rashford y Jadon Sancho. Por su parte el Atlético de Madrid ha viajado con 25 jugadores a la capital noruega entre los que ya se encuentra João Félix y las bajas se acumulan en defensa. En el caso de Cristiano, su ausencia sin justificación alguna durante las dos primeras semanas de vuelta al trabajo en el United ha provocado que apenas lleve cuatro dias entrenándose y mientras se decide su futuro, seguirá llevando a cabo su particular pretemporada.

A sus 37 años, el portugués quiere jugar la Champions y es algo que no puede proporcionárselo su club. Atlético y Manchester United ya se midieron en los octavos de final de la competición europea en esta última edición, cuando el equipo rojiblanco avanzó de fase con su victoria por 0-1 en Old Trafford gracias a un gol de Lodi (en la ida había sido 1-1). El lateral brasileño es una de las bajas con las que cuenta Simeone. Cristiano pasó desapercibido en ambos encuentros, aunque en total ha conseguido 25 goles cuando se ha medido al Atlético, siempre una dificultad para la defensa colchonera.

Diario AS