Repesca del Mundial de Catar 2022: Cristiano (CR7) Ronaldo no marca, pero Portugal está en la final tras imponerse a Turquía 3-1

Otavio, Diogo Jota y Matheus Luiz lograron los goles de la selección lusa contra Turquía.

Burak Yilmaz marcó un tanto para su equipo pero después falló un penalti que hubiera supuesto el 2-2.

Leer También: Salomón Rondón: «Veo a Venezuela en el Mundial 2026»

A pesar de que no pudo marcar en el estadio Do Dragao, Cristiano Ronaldo está, a sus 37 años, más cerca de su quinto Mundial, después de que Portugal se clasificara este jueves para la final de la Ruta C de la repesca europea para Qatar 2022 con un triunfo por 3-1 contra Turquía. El rival de Portugal el martes en la final será Macedonia del Norte, que dio la gran sorpresa al eliminar con un 0-1 a Italia, campeona de Europa y que faltará a su segundo Mundial seguido, tras el de Rusia 2018.

La selección portuguesa empezó practicando un gran juego, creando buenas ocasiones, que tuvo su premio en el gol de Otavio. Llegó en el minuto 15, después de una buena jugada de los lusos, y, después de que el balón diera en el palo, el interior del Porto aprovechó el rechace para marcar.

Después la selección turca, a la que dirige el alemán Stefan Kuntz, fue a más ante una Portugal que atravesó un mal momento. CR7 no pudo aprovechar la que era su tercera ocasión de la noche. Pero la mejoría de Turquía no le sirvió para nivelar el marcador.

Y volvió a funcionar la máquina portuguesa. Diogo Jota puso el 2-0 en el marcador después de una buena jugada de su equipo, con protagonismo para Cristiano Ronaldo y para Otavio, que asistió al extremo del Liverpool. Jota marcó de cabeza. Era el 42′.

Pero Turquía logró meterse en el partido en la segunda parte, ya que Burak Yilmaz recortó distancias después de una buena combinación de Cengiz Under. El delantero del Lille batió con la zurda en el 65′ a Diogo Costa, a quien, por sorpresa, eligió como titular tras la lesión de Anthony Lopes y en lugar de a Rui Patricio.

Siguió teniendo ocasiones Portugal, como la protagonizada por Joao Felix, quien entró en el 71′ sustituyendo a Diogo Jota. Pero a los de Fernando Santos les faltó puntería y el temor se adueñó de los aficionados del estadio Do Dragao cuando el colegiado, tras revisar la jugada a través del VAR, señaló penalti de José Fonte sobre Enes Yunal. Solo que Burak Yilmaz falló la pena máxima al lanzar el balón alto.

Matheus Luiz redondeó el 3-1 para Portugal en el descuento después de una gran jugada del milanista Leao. El sueño turco se había terminado. Cristiano Ronaldo estrelló el balón en el travesaño. No fue su noche de cara al gol, pero Portugal está en la final, su último paso antes del Mundial.

Mundo Deportivo