Cristiano (CR7) Ronaldo: «¿Mi último Mundial? Aquí mando yo»

El portugués dejó caer la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo de 2026: «Quien decidiré mi futuro soy yo. Si tengo ganas de jugar más, lo haré».

Cristiano Ronaldo, a sus 37 años, podría no volver a disputar un Mundial. Para ello, tienen que darse dos requisitos: perder contra Macedonia del Norte en la final de la Repesca y dejar la Selección en las próximas cuatro temporadas. Por sorprendente que parezca, esta segunda condición no está ni mucho menos confirmada, pese a que llegaría a la siguiente cita mundialista con 41 en su carnet de identidad. El mismo jugador, en la rueda de prensa previa al encuentro decisivo por una plaza en Qatar, ha hablado abiertamente sobre su futuro con el equipo nacional.

«Estoy empezando a ver cómo muchos se hacen la misma pregunta. Quien decidiré mi futuro soy yo. Si tengo ganas de jugar más, lo haré. Yo mando, punto«, explica el portugués ante los medios de comunicación. Y es que, a estas alturas, ya no es descartable que se convierta en el jugador con más presencia en Mundiales de la historia. Ya ha participado en cuatro (de 2006 a 2018) y con el de Qatar, igualaría a Buffon, Antonio Carbajal, Matthaus y Rafa Márquez. Si llegara a 2026, sería hombre récord. Messi también sumará cinco el próximo mes de noviembre.

El portugués también trató el tema del favoritismo, sobre la base para Portugal, si bien su rival viene de eliminar a Italia: «Es una final y estamos listos. ¿Si somos favoritos? Eso no lo entiendo muy bien, pero siempre me considero favorito, en casa o fuera. Ya sabemos que si ganamos vamos al Mundial y si perdemos estamos fuera. Tenemos la responsabilidad de ser positivos y de ganar el partido». Además, aludió a la fuerza del grupo: «¿Un Mundial sin Cristiano? No hay Mundial sin Portugal. Aquí no hay individualidades, es un grupo, somos todos. Macedonia sorprendió y lo hizo en muchos partidos, pero creo que mañana no nos sorprenderá. Portugal será mejor e iremos al Mundial».

Diario AS