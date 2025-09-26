Cristiano «CR7» Ronaldo 946 goles y sigue siendo el ´GOAT´: Al Nassr se impuso a Al Ittihad 2-0 en la Liga Saudí

Al Nassr fulmina a su rival más directo y se ubica como favorito para llevarse la Liga Saudí. Cristiano no falló y ya suma 946 goles en su carrera.

Al Nassr ha llegado para quedarse y ya es líder de la Saudi Pro League. El conjunto de Riad se plantaba a mantener el invicto en casa del vigente campeón con Cristiano y el resto de estrellas y no falló. El trofeo liguero es el objetivo este año y el camino ahora parece claro.

Antes incluso de que arrancase el partido, Al Ittihad quiso apuntarse la primera victoria. Ya con Cristiano y compañía en el campo, toda la grada se tornó en un mosaico espectacular e intimidante que, sin embargo, no causó demasiado efecto en los jugadores de Al Nassr. Los visitantes llegaron con un plan en mente y nada iba a sacarlos de su objetivo.

João Félix fue el primero en intentarlo con dos ocasiones que no obtuvieron suerte. Cristiano también arrancó muy enchufado. Sin embargo fue Sadio Mané, en el 10 de juego, quién aprovechó un magnífico centro de Coman a la espalda de CR7. El senegalés conectó una volea tremenda que perforó la red a gran velocidad. Al Nassr, asaltando la casa del vigente campeón.

Pasaron los minutos y si había que definir el encuentro de Cristiano en pocas palabras, hambre e insistencia eran de obligado uso. En el 35 de juego, fruto de esa insistencia, Cristiano se lanzó al área, tras intentar un disparo taponado cuyo rechace cayó a los pies de Mané; y fruto de ese hambre, el luso anticipó a N’Golo Kanté para sacar un cabezazo y hacer bueno el centro de su compañero. El 0-2 era obra del de siempre, de Cristiano. Al Nassr, dando un golpe a la mesa marchándose con dos goles de ventaja en casa del actual campeón.

La reanudación y la charla de Laurent Blanc al descanso causaron una mínima reacción de Al Ittihad. Sin embargo, las ocasiones siguieron siendo de Al Nassr. Primero, Coman remató desviado un centro demasiado tensó. Después, un error inexplicable de Cristiano, que lanzó el balón al cielo de Jeddah cuando solo tenía que definir a puerta vacía.

A cuarto de hora del final llegó, el primer destello de Benzema. El francés dio tres toques en el área sin dejar que cayera el balón y después sacó una dura volea que se estrelló en los puños de un Bento genial. Poco después, el partido empezó a degenerar en una batalla de faltas y choques. En una de esas, Bergwijn derribó en falta a Iñigo Martínez, para después propinarle un pelotazo que provocó una fea tangana fruto de la tensión del partido y la desesperación de los locales.

Poco más pasó antes de que el colegiado hiciera sonar su silbato señalando el final. Al Nassr gestionó a la perfección su buena primera parte y sigue disfrutando y aprovechando un momento excepcional de Cristiano, Coman y João Félix. Los de Jorge Jesus presentan su candidatura a ser máximo favorito, mientras que el astro luso se sigue acercando a la cifra de los 1.000 goles en su dilatada carrera.

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS