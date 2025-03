Cristian Castro anuncia que quiere llegar al altar con su novia Mariela Sánchez

Fue en enero del año pasado cuando cupido flechó a Cristian Castro con Mariela Sánchez, una guapa agente de bienes raíces, a quien conoció cuando buscaba casa en Córdoba, Argentina. A pesar de que su romance ha pasado por altibajos, en los últimos meses, su relación marcha tan bien que ya hasta piensan en boda, así lo han confesado ambos, quienes tiene mucha ilusión de jurarse amor eterno.

Durante una entrevista para el canal América TV, el cantante reveló que quiere llegar al altar con Mariela el próximo años, por lo que planea este 2025 sorprenderla con una propuesta de matrimonio.

¿Boda en puerta?



Más sincero que nunca, el mexicano reconoció que desde que Mariela llegó a su vida, todo fluye mejor. «Es un minón que, la verdad, me cuida muchísimo, se merece todo. Yo feliz me voy a casar con ella el próximo año», declaró el hijo de Verónica Castro. Debido a que Mariela se ha sumado a su equipo de trabajo, como corista y coordinadora de algunas cosas del show, el cantante reveló cómo le paga por estos servicios. «Su sueldo me lo cobra con carteras y zapatos».

La pareja comenzó ha hablar de matrimonio, desde noviembre pasado, cuando Cristian contó a la televisión argentina, sus ganas de comprometerse con Mariela. «Se viene un fiestón, porque sí queremos estar juntos, tenemos la ilusión de triunfar en el amor, ojalá que nos comprometamos en estos meses y vamos a tener un lindo matrimonio». Por su parte, la argentina también confesó sus deseos de convertirse en la señora Castro. «Estamos bien y sí obviamente nos vamos a comprometer un poco más adelante».

La relación con su suegra



En esa charla, también para la cadena argentina, Américas TV, Mariela habló de la cercana relación que tiene con su suegra, Verónica Castro. «Todo el tiempo (hablamos con ella). Estaba en España, pero recién estuvimos hablando», comentó la empresaria. En esa entrevista, Cristian habló de los buenos y malos momentos en su noviazgo. «Me gusta que sea alguna canción de este amor, la verdad es que lo hemos luchado y nos ha costado bastante».

El año pasado, Cristian visitó el foro de un programa de Telefe Córdoba donde compartió cómo ha sido su experiencia viviendo en esta provincia argentina, donde reside con Mariela. «Estoy agradecido con mi novia, porque me está mostrando una vida muy sencilla y estoy muy contento». El interprete de Azul habló de la influencia tan positiva que resultado ser Sánchez: «Me está orientando en muchas cosas, estoy teniendo un día mucho más serio, que sin novia, sin novia soy un desastre, ahora me levanto a las 8 de la mañana, no me puedo ni reconocer, para mí es irreal, estoy contento, porque estoy viviendo una realidad como antes cuando estaba muy en familia y eso me gusta mucho», explicó el mexicano.

Su regreso a los escenario



El pasado 14 de febrero, Cristian Castro se reencontró con su público en Nueva York, ciudad en la que arrancó su gira por Estados Unidos, fechas con las que dio inicio a su año laboral. El cantante regresó a los escenarios más feliz que nunca, luego de una merecidas vacaciones que comenzaron por Suiza y que terminaron en Montecarlo. Durante este viaje, la pareja aprovechó los espectaculares paisajes de Italia, otro de sus destinos en este tour de amor, para posar en las fotos más memorables de esta aventura europea juntos.

Carla Martínez / Con información de Globovision