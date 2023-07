Crisis de la deuda en EE.UU.: ¿Cómo afectará al mundo?

“Estados Unidos no ha reconocido que necesita ayuda y, en teoría, no tiene esa necesidad porque precisamente podemos imprimir dinero, podemos sufragar lo que ellos quieran con deuda a corto plazo o a largo plazo porque no tienen esa necesidad“, así lo explicó el economista doctorado en finanzas, Antonio Fernós.

En el programa “Impacto Directo”, conducido por Rick Sánchez, exploran cómo el país se endeuda sin control, imprimiendo más y más dinero para cubrir sus gastos ante la creciente deuda nacional que enfrenta.

¿Qué peligros conlleva esta práctica para el país y la economía mundial? En este nuevo episodio, el economista Fernós habla de los riesgos financieros que podrían desencadenar una crisis económica.

Con información de Globovisión