Criador de Cochinos en Los Horcones respondió denuncias de la comunidad e hizo llamado los Gobernantes: “No consigo empleo y por eso crío animales”

El pasado miércoles el Sr. Franco Riera fue denunciado por una vecina de la vereda 7 del sector Los Horcones al oeste de Barquisimeto por tener en su casa un criadero de cochinos improvisado que provocaba olores insoportables en el sector y no permitía la sana convivencia entre los habitantes.

El equipo de Noticias Barquisimeto, decidió visitar la vivienda del Sr. Franco Riera, quien accedió a una entrevista y explicó que toda su vida se ha dedicado a la cría de animales: “Cuando vino el problema de la pandemia, no tenía sustento para mi familia y con eso yo atiendo a mis hijos y a mis nietos. Con 55 años no consigo empleo y yo aquí por eso tengo los animales“, aseguró Riera.

“El alimento está muy caro, estos son animales que yo tengo aquí. Unos marranitos con unas gallinas. Yo nunca he tenido problemas con los habitantes de la comunidad, pero si ellas tenían algún problema por qué no me dicen a mi“, dijo Riera, haciendo el llamado a la Alcaldía de Iribarren o a la Gobernación de Lara a que le donen un terreno donde el pueda criar sus animales.

El Sr. Franco Riera, reiteró la solicitud de apoyo a los entes gubernamentales y está abierto a conversar soluciones con el Consejo Comunal: “Si ellos me dan un crédito, pudiera yo salir de estos animales y ver como me defiendo. Yo los crío, los mato y vendo a la comunidad o a los que me compran, ese es el sustento de mi vida“, acotó.

Para culminar, aseguró que debe darle sustento a una familia bastante numerosa que habita en su hogar.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto