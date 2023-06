Criadero de cochinos improvisado tiene en peligro a familias en Los Horcones

Habitantes de la comunidad Los Horcones al oeste de Barquisimeto, específicamente de la vereda 7 en la Carrera 1, están en graves condiciones de habitabilidad, por una criadero de cochinos improvisado que tiene un vecino del sector desde hace más de un año, lo que genera olores insoportables para quienes viven en la vereda.

La denuncia pública fue colocada por Sulbey Bermúdez, quien vive exactamente al lado de este vecino que tiene a los cerdos en el sector, generando problemas de salubridad para los residentes: “Aquí hay muchas personas que están afectadas. Hay que buscarle una solución a esto, los olores son insoportables“, aseguró.

Son más de 10 familias afectadas y hasta ahora no han establecido un proceso de mediación con quienes están generando la problemática en el sector: “Hasta ahora ha habido una mala comunicación, yo a veces siento que no me voy a saber expresar para hablar con el“, dijo Bermúdez.

Para culminar, la habitante del sector manifiesta esperar por una pronta solución de la mano de Dios a este problema que no le permite vivir con tranquilidad junto a su familia en la zona.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto